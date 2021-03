Afrique: Elim CAN 2021 - Madagascar en danger après sa lourde défaite en Éthiopie

Lourde défaite de Madagascar en Ethiopie en éliminatoires (4-0) ce mercredi pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Alors qu'une victoire lui aurait assuré la qualification à la CAN 2021, l'équipe de Madagascar s'est lourdement inclinée en Ethiopie (4-0), relançant son adversaire du jour. Gebremichael, qui a profité de la passivité de la défense malgache (19e), Kebede sur un superbe coup franc direct (34e), et Abubakar Nassir, surpris à bout portant (41e), ont plié l'affaire en première période pour les Walyas. Puis Bekele a enfoncé le clou en fin de partie, face à une défense aux abonnés absents (86e)...

Madagascar a peut-être perdu plus qu'un match mercredi en s'inclinant à Addis Abeba. Les Barea qui pouvaient composter leur billet pour une deuxième CAN consécutive n'ont en effet plus leur destin en main. Et même une victoire face au Niger, dernier du groupe, à Antananarivo mardi pourrait ne pas suffire pour la qualification. Cette défaite face à l'Éthiopie rétrograde les hommes de Nicolas Dupuis à la troisième place et ces derniers, avec la différence de buts particulière, seront, quoi qu'il arrive, derrière la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie en cas de d'égalité de points.

Les Malgaches joueront leur qualification pour la CAN 2021 mardi prochain à domicile contre le Niger pendant que l'Ethiopie se rendra en Côte d'Ivoire.