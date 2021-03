Cote d'Ivoire: Contenu local dans le secteur pétrolier et gazier - Le gouvernement adopte un projet de loi

Le Gouvernement a adopté, hier, 24 mars 2021, lors du dernier conseil de ministre avant la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, un projet de loi sur le Contenu Local dans les activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire.

A en croire le gouvernement, cette loi permettra, entre autres, de créer des emplois pour les jeunes et de favoriser la création de PME ainsi que des Champions Nationaux dans lesdits secteurs. Ce projet de loi apporte des réformes dont les principales portent sur la préférence aux entreprises ivoiriennes et à l'emploi ainsi que la formation des nationaux et la classification des activités en trois catégories. A savoir la catégorie

A qui est réservée aux entreprises ivoiriennes, la catégorie B, réservée aux entreprises ivoiriennes et aux partenariats entre entreprises étrangères et ivoiriennes et la catégorie C qui est ouverte, quant à elle, à toutes les entreprises. L'une des principales réformes concerne le recours aux services financiers et assurances locaux.

Ce projet de loi s'inscrit dans la logique du renforcement du cadre réglementaire et institutionnel du contenu local dans les secteurs pétrolier (exploration et production) et aval (raffinage, distribution, stockage et transport). Le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables, Abdourahmane Cissé, a indiqué, lors d'un atelier tenu du 11 au 14 juin 2019 à Grand-Bassam, sur le thème : « le Contenu local dans les activités pétrolières et gazières », qu'à la demande du chef de l'Etat, il s'agit de « faire en sorte que les jeunes et les entreprises locales puissent effectivement bénéficier des fruits de la croissance et participer au développement de la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier. » « Il s'agit d'utiliser le potentiel des secteurs pétrolier et gazier comme source directe de créations d'emplois pour nos jeunes ; de transfert de technologie et de catalyseur pour le développement d'un tissu industriel national dans le secteur pétrolier. » a-t-il dit.

Notons que le développement du contenu local revient à faire la promotion de la participation de la main d'œuvre, des biens et des entreprises locales dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière en Côte d'Ivoire. Concernant le projet de loi adopté hier, un décret viendra préciser et détailler la liste des différentes activités par catégorie et toutes les modalités d'application de la loi.