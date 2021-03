Burkina Faso: Cross Beog biiga - Les Hauts-Bassins dominent la course de 10 km

La 18e édition du cross de l'association Beog biiga s'est tenue le 20 mars 2020 à Ouagadougou. Plus de 1000 jeunes de 10 à 18 ans et plus ont pu rivaliser à travers différentes courses. Au niveau de la catégorie sénior, de jeunes athlètes venus des Hauts-Bassins ont remporté les premières places : il s'agit de Nébié Boubacar Sidiki et de Samatou Tindé, qui ont tous parcouru 10 km.

Après une édition précédente manquée due à la pandémie de la covid 19, Beog biiga a grandi et pu tenir sa 18e rencontre. Elle a été marquée par l'organisation de plusieurs courses les 19 et 20 mars 2021 dans le quartier Cissin de Ouagadougou. Dans la catégorie des 18 ans et +, les Hauts-Bassins ont raflé les prix lors de la course de 10 km par l'entremise de Nébié Boubacar Sidiki (31' 54") chez les garçons et de Samatou Tindé (36' 19') côtés filles. Concernant la course de 3 km des deux genres (12 à 14 ans), les premiers sont Allassane Ouédraogo et Fatimata Ouédraogo. S'agissant de la course de 2 km, Nikièma Lévis et Marina Kiendrébeogo (10 à 11 ans) ont été les vainqueurs. Au cours de la dernière étape de la compétition, sur 5 km, les jeunes âgés de 12 à 14 ans ont pris d'assaut les ruelles. Au terme de la course, Nikiéma Rabiatou et Rémy Zango ont fini en tête.

Pour le champion au niveau des garçons (plus de 18 ans), Boubacar Sidiki Nébié Hauts-Bassins, Il a remporté la course parce qu'il a su maintenir le rythme. Ce jeune de Bobo-Dioulasso a expliqué qu'il n'est qu'à ses débuts et s'entraine au lycée Ouézzin Coulibaly. « Nous souhaitons que ce type de tremplin soit organisé dans notre région afin de donner de la compétition aux athlètes », a-t-il dit.

Samatou Tindé, championne du 10 km dame, n'a pas caché sa joie après avoir reçu sa motocyclette. « Je m'entraîne fréquemment et il n'y a pas de secret. Je vise l'international et je m'entraîne avec le club OCAB à Sya », a confié la tenante du record du 10 km à Ouagadougou.

La promotrice du cross, Anne Ouoba, s'en est dit satisfaite parce que la compétition ne fait que grandir. « Lorsqu'on passe le message, les gens se mobilisent. Pour cette édition nous avons instauré les 10 km. On fait des merveilles avec les moyens du bord. On avait plus de 1000 participants et on était débordée. Des policiers, des militaires, admis à des concours, sont partis d'ici. On aide les jeunes à atteindre de nombreux objectifs », a-t-elle confié.

Le directeur du Centre de développement de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO, Francis Chuks Njoaguani, a réaffirmé sa disponibilité à accompagner l'initiative louable de madame Ouoba.