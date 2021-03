Afrique: CAN 2021 - Les Etalons qualifiés avant l'heure

Grâce à un match nul de 0 but partout en Ouganda face aux Cranes, les Etalons du Burkina sont qualifiés pour la CAN 2021. Le mercredi 24 mars au St Mary's Stadium de Kampala, les boys ont buté sur une solide formation ougandaise qui, elle aussi, voulait arracher le second ticket pour Cameroun 2021.

Le sélectionneur national Kamou Malo l'avait dit. «Nous venons en Ouganda pour empocher notre qualification ». Eh bien, cela a été fait car avec le point du match nul, les Etalons seront à Cameroun 2021. Voilà la donne dans le groupe B après la 6e et dernière journée. Le Burkina, avec désormais 9 points, est sûr de terminer parmi les 2 premiers de la poule quel que soit le résultat du match entre le Malawi (7 points) et l'Ouganda (8 points) ; le Soudan du Sud étant déjà éliminé. C'est donc dire le match du 29 mars prochain entre les Etalons et les Bright Stars du Sud Soudan ne sera qu'une partie de gala.

Mais pour arracher ce point du nul, ce ne fut pas facile car l'adversaire aussi avait sa survie à jouer. Pour l'occasion, le coach avait demandé à ses joueurs de laisser l'initiative du jeu à l'adversaire et de procéder par des contres. Mais les Cranes, très prudents, eux aussi, ne voulaient pas trop garder le ballon. Du coup, on a assisté à une première partie très tactique, chacun jouant avec le frein en main. La seule action de la partie est à mettre à l'actif des Etalons avec une lourde frappe de Charles Kaboré qui passe légèrement au-dessus. Pendant ce temps, l'adversaire avait bousillé 3 corners.

A la reprise les Ougandais sont vifs, surtout à l'heure du jeu. Ils haussent leur niveau de jeu et inquiètent les Etalons ; en témoigne ce poteau touché à la 68e minute et surtout l'arrêt du match à la 83e, alors que le ballon filait au but.

Heureusement à la fin du match, les Etalons sont les bénéficiaires de ce nul. «C'était un match très difficile et tactique. On avait face à nous une belle équipe ougandaise. Mais le résultat nous arrange et nous allons parachever notre campagne à Ouaga», a dit Kamou Malo à la fin de la partie. Pour la beauté du jeu, Bertrand Traoré donne rendez-vous le 29 mars prochain au stade du 4-Août.

De notre envoyé en Ouganda,