Afrique: Elim CAN 2021 - Gabon-RDC, une bataille entre fauves aux allures d'une finale, programme de ce jeudi

La 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 a débuté mercredi et se poursuit ce jeudi. L'occasion de suivre les chocs Afrique du Sud-Ghana, Gabon-RD Congo, et le derby de l'Afrique du nord entre la Tunisie et la Libye.

Le sprint final est lancé. Qui seront les 24 équipes à disputer la CAN 2021 au Cameroun, reportée à 2022 en raison du Covid-19 ? Début de réponse avec la 5e journée de qualification, qui a commencé mercredi 24 mars et se poursuit ce jeudi. L'enjeu est de taille car il reste encore à prendre quelques places sur les 24 en phase finale.

Sur le terrain, un seul point suffit à l'Égypte, détenteur du record de victoires (avec sept CAN), au Kenya. Les Aigles de Carthage affrontent leurs homologues de la Libye pour tenter de conforter leur place de leader du groupe J. Ce match va se jouer en terre libyenne. Selon le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier, l'objectif reste la victoire.

Amoindries par l'absence de plusieurs joueurs, l'Algérie tentera de revenir avec un résultat face aux "Chipolopolo", qui aspirent à se relancer dans ces qualifications. Contrairement à l'Algérie, assurée de sa qualification au terme des deux précédentes journées disputées en novembre 2020, la Zambie, avec 3 points au compteur, joue sa dernière carte dans l'optique de se positionner dans un groupe où figure également le Zimbabwe (5 pts) et le Botswana (4 pts).

Le Gabon recevra la RDC à Franceville. Les deux pays sont séparés d'un point au classement. Les Panthères ont 7 points alors que les Léopards en compte 6. Les deux nations convoitent la phase finale dans une course à trois aux côtés de la Gambie. La rencontre entre le Gabon et la RDC est aux allures d'une finale. Elle pourrait déterminer les qualifiés à la CAN 2021.

Le programme de la 5e journée des éliminatoires (horaires en temps universel)

Jeudi 25 mars

13h

Comores-Togo, à Moroni (Groupe G)

16h

Afrique du Sud-Ghana, à Johannesburg (Groupe C)

Botswana-Zimbabwe, à Francistown (Groupe H)

Gabon-RD Congo, à Franceville (Groupe D)

Gambie-Angola, à Bakau (Groupe D)

Kenya-Egypte, à Nairobi (Groupe G)

19h

Guinée Equatoriale-Tanzanie, à Malabo (Groupe J)

Libye-Tunisie, à Benghazi (Groupe J)

Zambie-Algérie, à Lusaka (Groupe H)