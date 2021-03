Cote d'Ivoire: Eléphants - Gervinho forfait de dernière minute

Les Éléphants de Côte d'Ivoire évolueront à Niamey sans Gervinho. L'attaquant ivoirien de Parme, blessé, a déclaré forfait avant le départ de l'équipe pour la capitale nigérienne. Selon le sélectionneur des Éléphants qui a livré l'information, le joueur avait contracté une blessure en club avant de rejoindre la sélection. Il y avait des espoirs qu'il puisse retrouver toutes ses capacités avant le départ pour Niamey, mais cela n'a pas été le cas. Le joueur va rejoindre son club pour poursuivre son traitement, au grand dam de Patrice Beaumelle qui comptait sur ses services face au Niger et l'Éthiopie.

« J'avais pris le soin de faire un groupe de 26 joueurs, car il y avait une incertitude sur l'état physique de Gervais Kouassi. Il va malheureusement quitter le groupe aujourd'hui (ndlr : hier). Il retourne à Parme, son club, pour finir son retour de blessure. Il s'était blessé il y a une dizaine de jours avec son club, et j'avais demandé au joueur de faire l'effort, et aussi au club de le libérer pour que nous puissions bénéficier de ses services sur les deux matches du 26 et du 30 mars. Donc il est arrivé en fin de semaine dernière, et nous avons enchaîné les entraînements ; nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas encore prêt. Et n'étant pas prêt, c'était mieux qu'il rentre dans son club pour qu'il finisse sa ré-athlétisation et qu'il puisse finir les matches avec Parme qui a besoin de lui. En espérant le retrouver le plutôt possible avec les Éléphants sur les prochaines échéances de mai et juin. Bon retour à lui, qu'il retrouve son club dans une meilleure santé », a déclaré Patrice Beaumelle.

Gervinho n'a pas été remplacé. C'est donc finalement avec un groupe de 25 joueurs que les Éléphants ont débarqué sur le sol nigérien où ils affronteront le Mena demain vendredi 26 mars à 16h00 Gmt.