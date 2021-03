Cote d'Ivoire: Baky Koné ( président délégué de l'Asec) - « Nous jouerons nos matchs comme des matchs de coupe »

L'Asec est-elle prête pour la nouvelle saison ?

On dira que nous sommes prêts quand à la fin de la saison on aura gagné le titre. On se prépare depuis un moment pour entamer ce championnat qui sera court. Mais il faut pouvoir bien entamer déjà cette phase de poules. Cela fait un an et deux semaines qu'on n'a pas eu de championnat et les jeunes attendent ce moment.

Avez-vous eu toutes les garanties de la part de la Fif avant le démarrage des hostilités ?

Je suis juste le président de la section football, je représente Me Roger Ouégnin qui est mieux placé pour répondre à cette question.

Avez-vous des appréhensions pour ce championnat à deux poules ?

Ce sont des matchs qu'on va devoir jouer comme des matchs de coupe tout simplement. Il faut être prêt, donner tout et prendre le maximum de points à chaque match.

Vous débutez la saison face à Bouaké, qui est un adversaire redoutable. Des craintes ?

Il n'y a pas que Bouaké qui est capable de créer des problèmes à l'Asec. Toutes les équipes, quand elles rencontrent l'Asec mimosas, jouent leur va-tout et se donnent à 110 %. La preuve, la journée suivante après les matches contre l'Asec, elles sont toutes à la ramasse. L'Asec reste l'Asec, c'est un très gros gibier contre qui tout le monde veut grappiller le plus de points possibles. Il nous revient donc de faire le nécessaire pour pouvoir prendre des points et avancer.

A quoi va ressembler l'Asec au niveau de l'effectif cette saison ?

A ce que nous avons montré sur tous nos supports.

Est-ce une nouvelle philosophie pour vous de faire revenir dans l'effectif vos anciens joueurs de l'extérieur ?

Vous verrez tout cela ce samedi.