Angola: Le pays enregistre une baisse des cas de tuberculose

Luanda — Le nombre de personnes infectées par la tuberculose dans le pays est passé de 78.305 cas en 2019 à 65.821 en 2020, observant une réduction de 12.484 cas, un faible qui peut être attribué à la pandémie Covid-19 qui limitait le mouvement de la population.

Sur ce nombre, 62.612 sont de nouveaux cas et rechutes, 64.682 de tuberculose sensible et 1.132 de tuberculose pharmaco-résistante.

Les données ont été communiquées à l'ANGOP mercredi, à Luanda, par le coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose, Ambrósio Disadidi, qui s'est exprimé en référence à la Journée mondiale de la tuberculose, célébrée ce mercredi.

"La diminution du nombre de cas en 2020 peut être attribuée à la pandémie COVID-19 qui a limité le mouvement de la population vers les établissements de santé", a-t-il souligné.

Ambrósio Disadidi a informé que les provinces de Namibe avec 431 cas, Benguela (355), Luanda (288), Cuanza Norte (275) et Cuando Cubango (228) avaient un taux de prévalence plus élevé au niveau national.

