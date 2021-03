Congo-Brazzaville: INS - Publication des annuaires statistiques 2018

L'Institut national de la statistique (INS) a procédé le 24 mars à Brazzaville, au cours d'un atelier, à la publication et diffusion des annuaires statistiques sectoriels, départementaux et national 2018. Ces différents documents contribueront à l'essor du système statistique national.

« Les annuaires que nous rendons publics aujourd'hui présentent un condensé d'informations actuelles de la situation socioéconomique et démographique du Congo. Les informations qui y sont consignées constituent une base de travail pour l'ensemble des partenaires au développement et pour les divers autres utilisateurs. Elles viennent en effet à point nommé pour combler un vide car le dernier annuaire statistique national disponible était celui de 2014 édité en 2016 », a expliqué le directeur général de l'INS, Gabriel Batsanga

D'une approche participative et inclusive sanctionnée par des ateliers de validation de documents à tous les niveaux de la conception à la production finale, l'édition 2018 est une production simultanée de quinze annuaires statistiques dont douze départementaux, deux sectoriels et un national. En ce qui concerne l'annuaire statistique du Congo, document de 576 pages, il est composé de 4 parties et 30 chapitres notamment la partie A, B, C, D portant sur les informations générales sur le Congo, les statistiques sur l'environnement, les statistiques démographiques et sociales et enfin les statiques économiques.

Rappelant qu'un annuaire statistique est un document produit dans le but de fournir des données statistiques multisectorielles sur une période de 5 ans, Gabriel Batsanga a signifié que la prise en compte des besoins et des remarques des utilisateurs des précédentes utilisations a permis d'améliorer les présentes publications. Pour la première fois, a-t-il dit, les annuaires statistiques de 2018 ont été élaborés en utilisant une méthodologie intégrée qui a permis de produire à la fois plusieurs annuaires statistiques (départementaux sectoriels et nationaux).

De son côté, Jean Elvis Mobola, directeur de la coordination statistique à l'INS, a notifié que plusieurs innovations ont été apportées à l'annuaire statistique national 2018 parmi lesquelles : le rappel du cadre légal de la production statistique ; l'insertion d'un tableau des principaux indicateurs ; le renforcement de la métadonnée en insérant les notes explicatives et méthodologiques.

« Il y a eu certes un retard dans la diffusion mais, ce temps a permis d'affiner les différentes méthodologies de production qui sont à l'origine de l'obtention de ces 15 documents présentés aujourd'hui au lieu d'un document national. Nous allons de ce fait fournir des efforts pour que chaque sectoriel, direction départementale de la statistique soit capable de produire son annuaire statistique chaque année afin que l'annuaire statistique national soit un document de référence en termes de production des statistiques de routine », a-t-il déclaré.