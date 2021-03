Cote d'Ivoire: Rhdp - Les jeunes houphouétistes réaffirment leur soutien au Président Ouattara

La coordination régionale de la jeunesse politique du Rhdp de Cocody a manifesté, hier, son soutien au premier responsable de leur parti, Alassane Ouattara. Son président, Doumbia Oumar Ibrahim, au cours d'une conférence de presse, à la rue Lepic à Cocody, lui a donc réaffirmé le soutien de sa coordination après la disparition des Premiers ministres, Hamed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly.

« Monsieur le Président de la République ! Nous sommes de cœur et de corps avec vous pour ses épreuves. Que Dieu nous en épargne ! Vous nous avez appris à vous faire confiance même dans les moments de grands doutes Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de faire confiance à notre engagement sans relâche à vos côtés. Nous avons adhéré et adhérons toujours à toutes les décisions que vous prendrez à court, moyen et long terme. D'autant plus que vos décisions sont prises majoritairement en faveur des jeunes et pour le bien-être », s'est-il engagé.

Le conférencier a aussi traduit l'engagement de ses camarades et leur volonté de défendre les idéaux du parti en acte et à mettre en œuvre toutes les décisions qui seront prises par leur formation politique. « Nous tenons également à réaffirmer notre soutien et engagement sans faille, à nos premiers responsables politiques, à la direction exécutive avec à sa tête le ministre Adama Bictogo », a-t-il déclaré.

Doumbia Oumar Ibrahim a, en outre, invité ses camarades à être de bons militants et à ne pas succomber à la tentation et à la manipulation.