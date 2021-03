Angola: Le MPLA en faveur du raffermissement de la coopération avec la Fédération de Russie

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a déclaré mercredi, à Luanda, que dans le contexte de la diversification de l'économie nationale, d'énormes perspectives de coopération avec la Fédération de Russie s'ouvraient dans plusieurs secteurs.

Il a souligné les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, de la pêche, de l'énergie, du tourisme, des télécommunications et de la science et technologie, comme ceux qui peuvent le plus contribuer à cet effet.

Dans un message envoyé à la conférence interpartis Russie-Afrique, qui se déroulera durant deux jours à Moscou, il a déclaré que la recherche scientifique et la formation d'un excellent personnel devraient également faire l'objet d'une attention particulière dans la coopération entre les deux pays.

João Lourenço a déclaré que le monde continue de subir les effets de la pandémie résultant du Covid-19, qui a eu un impact négatif sur les économies de tous les pays, ce qui conduit à travailler à la recherche d'une réponse mondiale.

«L'Angola a adopté très tôt les mesures préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé; cependant, la structure de l'économie du pays, où le secteur informel a un poids considérable, n'a pas pu résister longtemps aux effets de la paralysie économique, ce qui a conduit à la mise en œuvre de mesures visant à alléger le confinement et le retour progressif aux activités des différents secteurs », a-t-il souligné.

Selon le leader du parti au pouvoir en Angola, de cette façon, il a été possible de freiner la propagation massive de la maladie, qui conduirait à l'effondrement du système national de santé.

Il a jugé important de renforcer les relations entre les pays africains et la Fédération de Russie, ainsi qu'entre les partis politiques, qui ont la responsabilité de définir les politiques qui guident l'action de leurs gouvernements respectifs, afin de faire face aux énormes défis auxquels sont confrontés actuellement.

Le président du MPLA sera représenté à cet événement par la vice-présidente du parti, Luísa Damião, de manière virtuelle, à partir de Luanda.

