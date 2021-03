Egypte: Le canal de Suez toujours bloqué par le navire géant Ever Given

Ouvert en 1869, le canal de Suez constitue un lien crucial pour le pétrole, le gaz naturel et d'autres marchandises. C'est aussi l'une des principales sources de devises pour l'Égypte.

Jeudi les experts s'attelaient toujours à dégager le Ever Given, un porte-conteneurs de la taille d'un gratte-ciel qui est coincé dans le canal de Suez, en Égypte, depuis mardi.

Le navire géant battant pavillon panaméen s'est échoué dans l'étroit canal artificiel qui sépare l'Afrique continentale de la péninsule du Sinaï, mettant en péril le transport maritime mondial.

Depuis, on compte au moins 150 autres navires agglutinés de part et d'autre du canal.

Les autorités ont recommencé à travailler pour libérer le navire jeudi matin après s'être arrêtées pour la nuit, a déclaré un responsable des autorités du canal égyptien. Ce responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré que les travailleurs espéraient éviter de décharger les conteneurs du navire, car cela nécessiterait un effort d'une journée et pourrait prolonger la fermeture du canal.

Jusqu'à présent, les dragueurs ont essayé de dégager la vase autour de l'énorme navire. Des remorqueurs ont poussé le navire le long de la côte, essayant de prendre de l'élan. Depuis la rive, au moins une pelleteuse a creusé dans les berges sablonneuses du canal, suggérant que la proue du navire s'y était enfoncée. Cependant, des photos satellites prises jeudi par Planet Labs Inc. et analysées par l'Associated Press montrent que le navire est toujours bloqué au même endroit.

Bernhard Schulte Shipmanagement, la société qui gère le Ever Given, a déclaré que les 25 membres de l'équipage du navire sont sains et saufs. Shoei Kisen Kaisha a déclaré que tous les membres de l'équipage sont des ressortissants indiens.

Deux pilotes de l'Autorité égyptienne du canal se trouvaient à bord du navire pour le guider lorsque l'échouement s'est produit vers 7 h 45 mardi, selon Bernhard Schulte Shipmanagement.

Les cargos qui se trouvent déjà derrière l'Ever Given dans le canal seront renvoyés vers le sud, à Port Suez, pour libérer le canal, a indiqué Leth Agencies. Les autorités espèrent faire de même avec l'Ever Given lorsqu'elles pourront le libérer.

Evergreen Marine Corp, une importante compagnie maritime basée à Taïwan qui exploite le navire, a déclaré dans un communiqué que l'Ever Given avait été surpris par des vents violents alors qu'il entrait dans le canal depuis la mer Rouge, mais qu'aucun de ses conteneurs n'avait coulé.

Selon un premier rapport, le navire aurait subi une panne d'électricité avant l'incident, ce que Bernhard Schulte Shipmanagement a démenti jeudi.

"Les enquêtes initiales excluent toute défaillance mécanique ou moteur comme cause de l'échouement", a déclaré la compagnie.

Maillon crucial pour l'Égypte

Mardi a marqué le deuxième accident majeur impliquant l'Ever Given au cours des dernières années. En 2019, le cargo avait percuté un petit ferry amarré sur l'Elbe, dans la ville portuaire allemande de Hambourg. Les autorités de l'époque ont blâmé un vent fort pour la collision, qui a gravement endommagé le ferry.

La fermeture du canal de Suez pourrait affecter les expéditions de pétrole et de gaz vers l'Europe en provenance du Moyen-Orient, qui utilisent le canal pour éviter de contourner l'Afrique. Le prix du pétrole brut de référence international, le Brent, s'est établi à plus de 63 dollars le baril jeudi.

Globalement, la célèbre revue maritime Lloyd's List estime que chaque jour de fermeture du canal de Suez perturbe plus de 9 milliards de dollars de marchandises qui devraient transiter par la voie navigable. Un quart du trafic quotidien du canal de Suez est assuré par des porte-conteneurs comme l'Ever Given, selon le journal.

L'Ever Given, construit en 2018 avec une longueur de près de 400 mètres et une largeur de 59 mètres, fait partie des plus grands cargos du monde. Il peut transporter quelque 20 000 conteneurs à la fois. Il avait auparavant fait escale dans des ports de Chine avant de se diriger vers Rotterdam, aux Pays-Bas.

Ouvert en 1869, le canal de Suez constitue un lien crucial pour le pétrole, le gaz naturel et les marchandises. Il reste également l'une des principales sources de devises étrangères de l'Égypte.

En 2015, le gouvernement du président Abdel-Fattah el-Sissi a achevé une expansion majeure du canal, lui permettant d'accueillir les plus grands navires du monde.