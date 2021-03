Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les observateurs nationaux appellent les candidats à consolider la paix

Réunis en assemblée générale le 24 mars sous la direction du commissaire général du Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo, Marius Mouambenga, les observateurs nationaux ont appelé tous les candidats au respect du verdict des urnes, à privilégier le Congo et à continuer d'oeuvrer pour consolider la paix, la démocratie, l'unité et la concorde nationales.

Selon les observateurs nationaux du comité de suivi, l'élection du président de la République des 17 et 21 mars s'est déroulée dans un climat de paix et de sérénité, « en toute transparence sur l'ensemble du territoire national ». Ils ont, en effet, relevé dans leur constat, l'affichage des listes électorales devant chaque bureau bien que quelques fois avec un peu de retard ; la faible présence des délégués des candidats dans la plupart des bureaux de vote. Le secret du vote a été, ont-ils mentionné, garanti ; le dépouillement a eu lieu généralement dans les bureaux de vote et en public conformément à la réglementation en vigueur ; les délégués des candidats ont reçu une copie de chaque procès-verbal de dépouillement par bureau de vote.

Afin de contribuer à l'amélioration du système électoral national, le comité de suivi qui a déployé 129 observateurs dans tous les départements du pays a formulé quelques suggestions aux différents acteurs impliqués dans le processus. Il s'agit, entre autres, du renforcement des capacités de tous les membres des bureaux de vote ; la formation continue des acteurs électoraux et des délégués des candidats ; la réforme urgente du système actuel de production et de distribution des cartes d'électeurs.

Le comité de suivi a aussi recommandé l'acheminement à temps du matériel électoral ; la mise en œuvre effective de la recommandation de Ouesso 2017 relative à la réforme de l'état-civil. A cela s'ajoutent, l'augmentation du nombre de bureaux de vote aussi bien pour le vote spécial des agents de la force publique que pour le vote général ; l'amélioration de la qualité du matériel électoral ; l'éclairage des bureaux de vote.