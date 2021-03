Algérie: Le soutien de la société civile algérienne à la cause sahraouie, un véritable atout

Alger — L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, qui recevait mercredi une délégation de l'association Adwaa Rights, conduite par son président, Noureddine Benbraham, a estimé que le soutien de la société civile algérienne à la cause sahraouie était un véritable atout.

Lors de la rencontre, tenue au siège de l'ambassade sahraouie, les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la question sahraouie et les moyens de renforcer la coopération entre les sociétés civiles des deux pays.

Après avoir salué les positions d'Adwaa Rights en faveur de la cause sahraouie, l'ambassadeur du Sahara occidental a précisé avoir discuté, avec les membres de la délégation, des moyens de renforcer la coopération entre les deux parties et de tirer profit de l'expérience de l'association, notamment en matière de plateformes numériques, ainsi que dans d'autres domaines contribuant au développement des sociétés.

Le soutien et la défense par l'Algérie de la question sahraouie constitue une défense de la légalité internationale, souligne Taleb Omar, citant la résolution 1514 de l'assemblée générale de l'ONU qui comprend la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux et exige de tous les pays à travers le monde d'apporter un appui à ces peuples en lutte, sur les plan politique, économique et de l'information, ce qui veut dire que "l'appui de l'Algérie à la question sahraouie est la revendication même de l'assemblée générale de l'ONU", a-t-il dit.

Le Maroc, base arrière du colonialisme et du sionisme

Par ailleurs, l'ambassadeur sahraoui a condamné la politique expansionniste du Maroc "devenu base arrière du colonialisme et du sionisme".

Condamnant les pratiques du Maroc et de ses alliés, à l'instar de la France, le diplomate sahraoui a affirmé que la région était ciblée dans le but d'"annexer le Sahara occidental, le nord du Mali et le nord du Niger pour que règne la domination franco-sioniste".

"Après avoir essuyé des échecs pendant près de 130 ans à imposer le fait accompli, le régime marocain recourt désormais à des pratiques immorales en troquant notamment la Palestine en contrepartie du Sahara occidental, en plus des violations des droits de l'Homme dans les territoires sahraouis occupés ", a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Noureddine Benbraham a fait part de la disposition de son association à poursuivre le travail et à établir les passerelles de partenariat avec les différentes associations civiles qui activent au niveau de la République sahraouie, " en vue de transmettre les expertises, l'expérience, la coopération et le plaidoyer autour de questions sociétales locales et également autour de questions communes internationales".

Le responsable a assuré de la solidarité de l'association "Adwaa Rights", du peuple algérien et de l'Etat algérien avec le peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination et à l'édification de son Etat indépendant.

Lors de la rencontre, le Président de l'association "Adwaa Rights", a salué l'attachement du peuple sahraoui à sa cause et à son indépendance, son grand potentiel, ainsi que son sens de sacrifice.