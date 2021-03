Afrique: Lutte contre la tuberculose - Les États appelés à honorer leurs engagements

La communauté internationale a célébré, mercredi, la 26e Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire par des cérémonies éclatées.

La 26e Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars, par la communauté internationale, a été marquée en Côte d'Ivoire par des séances de dépistage éclatées et des cérémonies commémoratives locales dans plusieurs chefs-lieux de région et de département.

Le Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnlt) du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp) et Alliances Côte d'Ivoire ont organisé, hier, dans le cadre de l'événement, des activités de dépistage de la tuberculose, de l'hypertension et du diabète dans les centres de santé des sous-quartiers de Tchagba les Oliviers (ex-Colombie) à Cocody et d'Avocatier à Abobo.

Jérôme M'Bo, de Alliances Côte d'Ivoire, a indiqué que le thème de la 26e Jmlt, « L'horloge tourne », est une invite de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) aux États du monde à honorer leur engagement d'éliminer la tuberculose à l'horizon 2035. Engagement pris le 28 septembre 2018 à l'Assemblée générale de l'Onu. Il a souhaité que la Côte d'Ivoire, en plus des résultats probants enregistrés dans la prise en charge des malades, mette davantage l'accent sur le dépistage des enfants. Le taux d'exécution en la matière est de 4,8 % alors que l'Oms recommande 10 %.

La représentante du Programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Amenan Kouamé, a fait savoir que la Jmlt commémore la date de découverte du bacille de Koch, le 24 mars 1882 par le Dr Robert Koch. Cette journée, a relevé la représentante de Jacquelin Kouakou, directeur-coordonnateur du Pnlt, « a pour objectif de booster la sensibilisation des populations aux risques de la tuberculose et aux dispositions à prendre pour s'en prémunir ».

Amenan Kouamé a ajouté que le tabac, l'alcool, la promiscuité, etc., sont des facteurs de risque de la tuberculose. La maladie, a-t-elle insisté, « se guérit. Le traitement est disponible et gratuit dans les 358 centres de prise en charge du pays ».

A sa suite, le directeur régional Abidjan 2 de la Santé, Dr N'Zué Kouadio, a appelé les chefs et leaders communautaires à être les relais du message du gouvernement auprès des populations. « On peut vaincre la tuberculose si nous avons la volonté. Nous avons les médicaments et des personnels de santé qualifiés pour le faire », a-t-il rassuré.

Le rapport de l'Oms indique qu'environ 10 000 000 de personnes ont eu la tuberculose l'an dernier. 1 200 000 en sont décédées, soit 12 %. Environ 24 % des malades sont en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'on a enregistré en moyenne 21 000 de 2017 à 2019.

En 2020, le nombre de cas notifiés a chuté de 7 % et le taux de décès a connu une hausse de 2 % par rapport à 2019, à cause de la pandémie de la Covid-19.