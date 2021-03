Ile Maurice: Me Antoine Domingue - «C'est au PMO qu'on exclut des journalistes qui sont bienvenus en cour»

Les journalistes pourront-ils assister aux audiences en cour à partir du 31 mars ? La première phase de réouverture des activités du judiciaire se fera ce jour-là, mais dans le communiqué émis la soirée du mardi 23 mars par le bureau du Premier ministre, l'accès aux salles d'audience sera interdit au public.

L'express a tenté d'obtenir des précisions à cet effet. Selon nos recoupements, le public ne sera pas admis : «Dans un premier temps, les bureaux seront ouverts pour que les hommes de loi soient informés des nouvelles dates de procès pour toutes les affaires en cours», confie un préposé de la Cour suprême.

Quid de la presse ? «Quand on parle de la présence du public, on entend la présence des familles, courtiers, avocats spectateurs, ou personnes lambda», nous indique-t-on. De fait, les journalistes pourront exercer librement. «Il n'y a aucune loi qui évoque l'accès des journalistes aux cours de justice. Mais, selon ma lecture du communiqué, on a parlé du public et pas de la presse !» indique à l'express Me Antoine Domingue, Senior Counsel. Il ajoute : «Je ne vois rien qui dise que les reporters du judiciaire seront exclus. Si une personne a sa carte de presse, elle n'est pas une personne du public or a mere busy body, interloper or rank, mais voyons ce qu'il se passera le 31.»

L'avocat senior pense que cette précision peut être obtenue du chef juge lui-même et estime que le public, étant temporairement exclu, la présence de la presse est d'autant plus justifiée pour remplir sa mission, le partage d'informations. «C'est au Prime Minister's Office (PMO) qu'on exclut certains journalistes, mais cela ne peut s'appliquer dans une cour de justice où les journalistes sont les bienvenus.» Un autre membre du barreau explique que les avocats, avoués, accusés, plaignants, défendeurs ou même témoins, seront autorisés.