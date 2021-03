Egypte: Le GERD est une question existentielle qui impacte la vie de millions d'Egyptiens

Le grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) est une question existentielle qui impacte la vie de millions d'Egyptiens, a déclaré mercredi 24 mars 2021 le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

L'Egypte a toujours été claire et ne cherche pas uniquement ses intérêts mais également ceux du Soudan et de l'Ethiopie, elle s'est mis à la place de ses partenaires et a agit avec la flexibilité nécessaire pour trouver un accord, a affirmé Choukry, lors d'une intervention téléphonique à l'émission "Il se passe en Egypte", présenté par l'animateur Chérif Amer sur la chaîne MBC Misr.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a soulevé la question du GERD avec tous les présidents pour expliquer le bien-fondé de la position de l'Egypte qui a démontré sa volonté politique de parvenir à un accord, a-t-il poursuivi.

Le chef de la diplomatie a souhaité que l'Ethiopie ait une volonté politique de signer l'accord -formulé avec sa participation à Washington après de nombreux rounds de négociations-, "ceci n'est pas difficile...les trois parties connaissent parfaitement leurs limites et leurs intérêts et comment trouver cet accord".

Toutes les institutions de l'Etat ne ménage aucun effort en ce qui concerne le dossier du GERD et sont parfaitement conscientes de la manière de composer avec tout éventuel scénario, a indiqué Choukry.

Il est encore possible de trouver un accord et de sortir de cette crise, pour éviter les tensions et les complications dans les relations entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, à condition d'une intention sincère d'y parvenir, a-t-il ajouté.

L'Egypte compte sur la sagesse du président congolais, Félix Tshisekedi et sur sa capacité de parrainer les négociations sur le GERD; l'Etat agira avec la même flexibilité et la même ouverture, dans les limites de ce qu'il peut faire pour l'Ethiopie, a-t-il renchéri.

Et Choukry d'expliquer qu'il s'agissait de poser des règles et non d'attenter à un intérêt quelconque; il y a des règles qui régissent le remplissage du réservoir du barrage et qui définissent la manière d'agir dans les circonstances exceptionnelles qui risquent d'être engendrées dans les périodes de sécheresse.

L'Ethiopie cherche à obtenir -comme elle le dit- de l'électricité et à réaliser le développement mais cela ne peut être au détriment des peuples égyptien et soudanais, a-t-il martelé.

Les grandes puissances sont conscientes du fait que le dossier du GERD est d'une extrême importante, a fait savoir Choukry, soulignant avoir parlé avec les responsables de l'ONU et de l'UE qui se sont dits favorables à une contribution aux négociations.

Le recours, une nouvelle fois, au Conseil de sécurité est l'un des nombreux scénarios possibles, a-t-il repris, "si les parties de s'impliquent pas efficacement, nous n'aurons pas assez de temps et la 2e phase de remplissage sera entamée".