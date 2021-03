Egypte: Le Conseil des ministres approuve le projet de budget de l'exercice financier 2021-2022

Le conseil des ministres a approuvé mercredi le projet de budget du prochain exercice financier 2021/2022, proposé par le ministre des Finances, Mohamed Maait, en prévision de le soumettre au parlement.

Lors d'une réunion du conseil des ministres, M. Maait a expliqué les bases, les cadres et les objectifs régissant le budget, dont la poursuite des efforts de préserver la stabilité financière équilibrée à la lumière des répercussions du coronavirus, ainsi que des efforts de soutenir l'activité économique sans faire déséquilibrer les indices de budget et de dettes, via la baisse du déficit total à près de 6,6% du PNB et la réalisation d'un surplus estimé à 1,5% du PNB.

"Le budget du prochain exercice financier comprend aussi la poursuite de soutenir les secteurs de productivité et les categories les plus affectées par la pandémie du coronavirus, avec la poursuite des efforts d'améliorer la qualité de l'infrastructure", a dit M. Maait.

"Le budget comprend également le soutien des initiatives déterminées et la prise des mesures qui aident au développement humain notamment dans les secteurs de la santé et de l'enseignement, et le soutien de certains projets nationaux comme l'amélioration des services et de l'infrastructure dans les villages égyptiens et la qualité des réseaux de drainage et des lacs au niveau de la république", a-t-il ajouté.