Maroc: Appel à Agadir à penser aux moyens de mettre fin aux souffrances des Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf

Agadir — Les participants au colloque tenu à Agadir sous le thème: "Le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit factice et la voie pour la solution", ont appelé à penser à de nouveaux moyens pour mettre fin aux souffrances des Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf.

Dans leurs recommandations ayant sanctionnées, mercredi, les travaux de cette rencontre de deux jours, initiée par l'association "As-Sahra", en partenariat avec le ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le parlement, les participants ont appelé à mettre fin aux souffrances des Marocains séquestrés de Tindouf, qui vivent dans des conditions inhumaines et une situation déplorable où ils sont privés de leurs droits les plus élémentaires.

Les acteurs politiques et associatifs ont exhorté les instances des droits de l'homme à un recensement de la population des camps de Tindouf, conformément au droit international humanitaire, qui exige le recensement des réfugiés partout dans le monde.

Ils ont souligné que l'initiative d'autonomie marocaine demeure l'unique solution démocratique, politique et pacifique au règlement du différend artificiel autour du Sahara.

Les participants à cette rencontre ont également loué l'approche sereine et progressive de la diplomatie marocaine, tout en soulignant l'importance d'organiser des sessions de formation au profit des acteurs associatifs, à même de les qualifier en matière de plaidoyer au sujet de la question du Sahara marocain.

Plusieurs axes ont été abordés lors de ce colloque, en particulier "Le rôle de la société civile dans la défense de la cause nationale", "Les provinces du sud après El Guergarate, et la voie de la solution", et "Les mutations géopolitiques en Afrique du nord et le Moyen-Orient, et le rôle futur du Maroc en tant que puissance régionale".

Les discussions ont également eu trait aux "racines historiques de la position algérienne hostile à l'intégrité territoriale du Maroc depuis le début du conflit", aux "partis politiques marocains et la cause nationale" et à "l'implication sérieuse du Maroc dans la solution du conflit et l'importance de son initiative d'autonomie pour clore le différend artificiel autour du Sahara".