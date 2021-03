Algérie: Environnement - L'Algérie célèbre samedi l'événement mondial "une heure pour la planète"

Alger — L'Algérie célèbre samedi l'évènement environnemental mondial "Earth Hour" (une heure pour la planète) qui vise à sensibiliser à la cause de la préservation de l'environnement et à l'économie d'énergies en éteignant symboliquement les lumières pendant une heure, a indiqué jeudi un communiqué de l'association Sidra, ambassadrice de l'évènement en Algérie.

La célébration de "Earth Hour" se tiendra, sous le parrainage du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, entre 20h30 et 21h30 en Algérie et dans plus de 190 pays et 7000 villes dans le monde.

"Earth Hour est la plus grande mobilisation citoyenne pour la nature. C'est un évènement planétaire qui vise à sensibiliser dans un cadre festif le grand public, les acteurs économiques et les décideurs politiques à la cause de la préservation de l'environnement, à l'économie d'énergies et à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables en éteignant symboliquement les lumières pendant une heure", explique la même source.

Au programme de la cérémonie, un panel interactif autours de la thématique de l'évènement animé par des intervenants institutionnels, représentants d'entreprises économiques nationales et multinationales, des start-up dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que des cadres de la société civile.

Cette rencontre sera marquée par la signature d'un protocole de partenariat entre l'association Sidra et l'entreprise Schlumberger pour la mise en place d'une série d'actions visant à promouvoir la préservation de l'environnement et du développement durable.

"En clôture de la cérémonie, il sera procédé à 20h30 à l'extinction symbolique des lumières pour laisser place aux bougies dans une ambiance de célébration dans le respect du protocole sanitaire", indique le communiqué.

L'association appelle l'ensemble des citoyens "à contribuer à cet événement important et à agir contre le gaspillage énergétique depuis chez eux, en éteignant leurs lumières symboliquement pendant une heure et en adoptant les bons gestes pour réduire leur consommation des énergies fossiles et opter pour les énergies propres et renouvelables".