Afrique: Elim CAN 2021 / Comores - Togo - Un match très engagé, 0-0 à la pause

Cœlacanthes et Éperviers au coude à coude. Après les 45 premières minutes, aucune des deux sélections n'a réussi à trouver le chemin des filets. Mais la rencontre reste engagée et peut basculer en seconde période.

Résultat partiel, 0 but partout après la première période dans l'opposition entre les Comores et le Togo. Les Cœlacanthes rêvent d'une qualification pour la CAN alors que les Éperviers déjà éliminés veulent sortir, de manière honorable.

L'enjeu est grand surtout du côté des Comores. Et sur le terrain, la rencontre est très engagée, avec plusieurs occasions de part et d'autre. Si le score ne change pas en seconde période, cela ferait malgré tout, les affaires des protégés d'Amir Abdou. Les Comores n'ont besoin que d'un point pour se qualifier pour leur première phase finale de CAN.

