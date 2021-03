Tunisie/ RDC - Signature d'une convention de partenariat entre le TABC et la FEC

Tunis — Une convention de partenariat a été signée, jeudi, entre le conseil des affaires tuniso-africain (TABC) et la Fédération des entreprises du Congo (FEC), dans le cadre du forum économique tuniso-congolais organisé, du 22 au 25 mars 2021 à Kinshasa (République démocratique du Congo).

L'objectif de cette convention de partenariat, signée par le président du TABC, Anis Jaziri et l'administrateur délégué du FEC, Kimona Bononge, est de renforcer les relations entre les deux organismes, développer et élargir les relations de leurs adhérents en Tunisie et en RDC.

Les deux parties s'engagent, en outre, à identifier des champs d'interventions spécifiques pour la promotion et le développement des relations bilatérales en matière d'échanges commerciaux et de partenariat économique.

A cet effet, les parties produiront des études de marchés, des analyses économiques et présenteront des propositions visant l'amélioration des normes en vigueur.

Le TABC met à la disposition de la FEC des informations, des publications, des projets et des propositions relatives au climat économique en Tunisie et en Afrique et garantit l'échange d'informations sur les salons commerciaux et les expositions programmés en Tunisie et en Afrique.

En vertu de cet accord, le FEC doit accompagner les entreprises tunisiennes et mettre son expertise et son réseau au profit du TABC pour se développer en RDC. Il s'agit de mieux faire connaitre le TABC au niveau local via tous les supports médiatiques et son site web.

Le FEC accompagnera, également, le TABC pour mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation des projets réalisés par les opérateurs économiques tunisiens en RDC, notamment, ceux nécessitant un transfert téchnologique.

"Le forum économique, auquel ont participé 55 hommes d'affaires tunisiens et 300 hommes d'affaires congolais, a connu un très franc succès", a affirmé le président du TABC. Et d'ajouter que les participants au Forum qui s'est tenu, mercredi, opérent dans divers secteurs d'activité ; tels que l'énergie, les TIC, le consulting, les BTP, le commerce, l'enseignement supérieur, l'audit, l'environnement ...

Des rencontres B to B d'un très haut niveau, ont eu lieu entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues congolais durant les trois jours de cette mission, souligne encore Jaziri.

Le forum a été organisé en coopération entre l'ambassade de Tunisie à Kinshasa et le Conseil des affaires tuniso-africain dans le but de booster les exportations entre la Tunisie et la RDC de manière à impulser les échanges commerciaux bilatéraux, consolider les relations économiques et mieux faire connaitre le climat d'affaires et les opportunités d'investissement dans ce pays africain.

La République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays africain en termes de superficie après l'Algérie, partage ses frontières avec 9 pays, ce qui lui permet de devenir une plateforme régionale.La valeur des exportations de la Tunisie vers Kinshasa a dépassé les 21 millions de dollars, en 2020, soit environ 57 millions de dinars.

La RDC prévoit un taux de croissance de 2,1% en 2021 contre -1,7% en 2020, grâce à l'amélioration de la productivité au niveau du secteur minier, accompagnée par la hausse des prix mondiaux. Son PIB est estimé, actuellement, à 51,58 milliards de dollars. Le PIB par habitant est de l'ordre de 512 dollars en 2020, soit en baisse par rapport à l'année 2019 (542,76 dollars).