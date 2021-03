Ile Maurice: Assassinat de Manan Fakhoo - De poudre de balle relevée sur les motocyclettes de Bhollah et Sadulla

L'étau se resserre autour des suspects arrêtés dans le cadre de l'affaire portant sur la fusillade mortelle de Manan Fakhoo. Après les aveux de Yassiin Meetou qui a cité le nom d'un dénommé Ajmal Aumeeruddy comme étant le présumé tireur, Noorudhin Bhollah, qui répond d'une accusation provisoire de «aiding and abetting the author of a crime» a donné sa version des faits mercredi le 24 mars aux enquêteurs.

C'est en présence de son homme de loi, Hisham Oozeer, que Noorudhin Bhollah a été confronté au rapport du Forensic Science Laboratory (FSL) qui a indiqué que de la poudre de balle a été détectée sur sa motocyclette. Son deux-roues avait été utilisé pour surveiller les mouvements de la victime, le 20 janvier, à Beau-Bassin.

«C'est impossible que de la poudre de balle a été relevée grâce à des analyses scientifiques. Cela, parce que ma moto est garée sous le soleil et la pluie. Et comme j'habite tout près d'un menuisier, de la poussière de bois aurait dû être retracée sur ma moto également», a soutenu l'habitant de Vallée-Pitot. Le rapport a aussi relevé la présence de poudre de balle sur la moto de l'autre suspect, Multazaam Sadulla.

Ainsi, Noorudhin Bhollah, General Worker dans un collège, explique avoir prêté son véhicule à l'autre suspect, Belal Meetou, le 19 janvier, soit la veille de la fusillade mortelle de Manan Fakhoo qui avait eu lieu dans la soirée du 20 janvier à l'angle des rues Martindale et Swami Dayanand à Beau-Bassin. Sauf que, selon le suspect, la moto lui avait été remise dans la matinée du 20 janvier.

Noorudhin Bhollah a également indiqué que c'est Muntasir Gokool qui aurait emprunté sa moto le jour fatidique vers les 21 heures. «Li ti retourn mwa moto la bien après 10 heures aswar. Mé monn remarké dé, trwa zours apré ki mo moto ti andommazé.»

Ce dernier qui devra donner un 'further statement' à une date ultérieure, et sera appelé à visionner les images de vidéo surveillance dans lesquelles on pourrait voir Manan Fakhoo se faire tirer dessus.

Outre sa déposition, le suspect a, par le biais de Me Hisham Oozeer, présenté une motion de remise en liberté ce jeudi 25 mars et le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques, communiquera sa position quant à ladite motion.

Multazaam Sadulla implique Beeharry

Multazaam Sadulla a aussi été appélé a s'expliquer auprès des enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT), hier, mercredi 24 mars. Multazaam Sadulla a été incriminé par son cousin Saif Sadulla. Il a indiqué qu'il avait pour mission de surveiller les mouvements de Manan Fakhoo.

C'est en présence de ses avocats, Nabiil Shamtally et Narghis Bundhun, que Multazaam Sadulla a fait la chronologie des événements menant à la fin tragique fin de Manan Fakhoo. Selon le suspect, ce serait Ajam Umar Beeharry qui l'aurait contacté. «Linn dir mwa bizinà réglé Fakhoo so kont et ki bsin bat li», explique-t-il. Selon ses dires ce règlement de compte serait lié à la participation alléguée de la victime quant à l'incident survenu à Cottage où l'internaute Fardeen Okeeb avait été tabassé à cause des propos sectaires postés par le biais d'un vidéo sur les réseaux sociaux. «Li pann koz bsin touyé. Linn zis dir mwa surveille so bann mouveman», a aussi affirmé Multazaam Sadulla aux enquêteurs.

Ainsi, le 19 janvier, vers 19 h 30, il s'est rendu au domicile de Manan Fakhoo dans sa fourgonnette. «On n'a pas vu Manan mais je me suis de nouveau, rendu le lendemain à Beau-Bassin vers la même heure et je me suis garé tout près de la maison de Dylan (l'homme qui aurait fourni de la drogue aux suspects) et j'ai attendu Manan qui sortait de chez lui. Etant donné qu'il avait pris la direction de l'angle de la rue Brunette et Swami Dayanand, j'ai compris qu'il allait à la boutique et j'ai contacté Ajam Beeharry avant de me déplacer en utilisant un talkie-walkie.» C'est à son retour que la victime, qui se trouvait à bord de sa Hyundai, a été fusillé devant sa maison.

Toutefois, le suspect a nié son implication dans le meurtre avec préméditation car il a déclaré qu'il n'était pas au courant d'un complot pour mettre fin à la vie de l'habitant de Beau-Bassin.