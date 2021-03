Ile Maurice: Covaxin - Les employés de MK et d'Airmate se font vacciner demain

C'est au tour des employés d'Air Mauritius (MK) et d'Airmate, détenteurs de Work Access Permit (WAP), de se faire vacciner.

En effet, demain vendredi 26 mars, ils devront se présenter dans trois centres de vaccination identifiés par le ministère de la Santé pour recevoir leur première dose de Covaxin. Les centres sont : le hall de départ B, dans l'enceinte de l'aéroport SSR, le gymnase Pandit Sahadeo, à Vacoas, et le Hua Lien Hall, à Trianon. C'est par le biais d'un sms ces employés ont été notifiés du lieu, de la date et de l'heure de l'exercice de vaccination. Toutefois, ceux qui sont en service ne doivent pas se faire vacciner. Des dispositions ont été prises pour qu'ils le soient ultérieurement. Après la vaccination, les employés doivent s'assurer d'utiliser l'application Air Mauritius Vaccination Tracking pour mettre à jour les détails de leur vaccination afin d'assurer un bon suivi.

Dans les milieux de l'aviation, l'on affirme que les pilotes et membres d'équipages se sentent sous pression car le vaccin n'a pas encore été homologué par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Aussi, l'on explique que I'International Civil Aviation Organization (ICAO) et l'European Union Aviation Safety Agency (EASA) dit ne pas prendre des vaccins non-homologués. En effet, le 16 décembre 2020, EASA a communiqué sa position sur les vaccins non approuvés par la European Medicines Agency (EMA).

«En raison du fait que pour chaque vaccin, il existe des effets indésirables potentiels, qui sont difficiles à évaluer en termes de gravité, de durée et d'impact sans documentation et preuves appropriées, l'EASA recommande vivement aux titulaires de certificats médicaux européens et aux titulaires de rapports médicaux de l'équipage de cabine de ne pas recevoir tout vaccin qui n'a pas été approuvé par l'EMA. La vaccination avec de tels vaccins pourrait avoir un impact sur la sécurité des vols dans le contexte des exigences de MED.A.020 (NdlR : la prise de tout médicament prescrit ou non prescrit qui est susceptible de nuire à la sécurité des vols) et ATCO.MED.A.020 (NdlR : recevoir tout traitement médical, chirurgical ou autre susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.»

Et d'ajouter que «si malgré la forte recommandation de l'EASA, les titulaires de certificats médicaux européens et les titulaires de rapports médicaux des membres d'équipages choisissent de recevoir un vaccin qui n'est pas approuvé par l'EMA, ils seront tenus de ne pas exercer, et des élèves-pilotes ne voleront pas en solo pendant une durée minimale de 30 jours après avoir reçu un tel vaccin».

Etats-Unis : Pilotes et contrôleurs aériens vaccinés au Pfizer et Moderna

La US Mission to the International Civil Aviation Organization a donné son approbation aux vaccins Pfizer et Moderna. En effet, la Federal Aviation Administration (FAA) a déterminé que les pilotes et les contrôleurs aériens peuvent recevoir ces deux vaccins avec les précautions appropriées et sous les conditions de leur certification médicale d'aviateur délivrée par la FAA. Pour maintenir un haut niveau de sécurité de l'espace aérien, l'agence exige que les professionnels de l'aviation observent une période de 48 heures après vaccination avant d'effectuer des tâches aéronautiques sensibles à la sécurité, telles que voler ou contrôle du trafic aérien. Si le vaccin Pfizer nécessite deux doses à 21 jours d'intervalle, la deuxième dose du Moderna s'administre à 28 jours d'intervalle pour une efficacité maximale. Une période d'attente s'applique après chaque dose, pour les deux vaccins.