Maroc: Kénitra - Saisie de plus de 2 tonnes de chira, 4 individus interpellés (DGSN)

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont saisi, jeudi matin sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, 2 tonnes et 10 kilogrammes de chira et interpellé quatre individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dans un communiqué que cette opération sécuritaire d'envergure a été effectuée au niveau de la zone rurale "Ouled Mlik", à 12 km de la ville de Kénitra, et a permis d'interpeller le premier suspect à bord d'un véhicule utilitaire.

Les opérations de fouille effectuées dans ce véhicule ont permis de saisir 2.010 kilogrammes de chira, emballés dans 67 ballots, avant que les éléments de police n'interpellent le deuxième suspect qui accompagnait le premier suspect à bord d'un autre véhicule, ajoute le communiqué.

Les recherches et investigations menées dans cette affaire ont permis d'interpeller deux autres individus, présumés être liés à ce réseau criminel, en flagrant délit de possession d'un fusil de chasse et 11 cartouches, a précisé la DGSN, notant que le pointage dans la base de données de la sûreté nationale a montré qu'ils font objet d'un avis de recherche à l'échelle nationale, et ce pour leur implication présumée dans une affaire de trafic international de drogue et de psychotropes.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les autres ramifications éventuelles de cette activité criminelle et identifier l'ensemble des actes criminels attribués aux personnes concernées, a conclu la même source.