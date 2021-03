Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Mboso et Baltman échangent sur le programme de travail de la session et les projets de lois

Le programme de travail de la session de mars a été au cœur des échanges entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. En effet, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, Président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience, mercredi 24 mars 2021, en son cabinet du Palais du peuple, Mme Emily Baltman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo.

Après l'audience, face à la presse, la diplomate britannique a livré l'économie générale de ce qu'a été la couleur de sa discussion avec le speaker de l'Assemblée nationale. « J'ai échangé avec le nouveau Président de l'Assemblée nationale sur le programme de travail de cette session, les projets de lois qui sont déjà devant l'Assemblée et d'autres projets qui sont attendus du gouvernement », a-t-elle renseigné. Mme Baltman est d'avis que le partenariat entre son gouvernement et l'Assemblée nationale de la RDC va poursuivre, étant donné que la Grande-Bretagne est un grand partenaire de la RDC, surtout en ce qui concerne le renforcement des institutions et la démocratie.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale se dit flatté de recevoir en son cabinet de travail la diplomate britannique avec qui il a échangé sur les défis du pays et l'accompagnement de la Grande-Bretagne à la RDC.

S'agissant des perspectives de coopération que la Grande-Bretagne offre à cette institution parlementaire, Emily Baltman a révélé que son pays va continuer à nourrir la relation et le partenariat Grande-Bretagne-Assemblée nationale de la RDC. « J'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat vont continuer leur travail pour servir la population et être des institutions qui font du bon travail pour que la population prospère et vive en paix », a renchéri Emily Baltman.

A noter qu'hier, le Président Mboso a présidé la Conférence des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale portant sur l'avant-projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2021 et répartition des matières en commissions. Depuis la rentrée parlementaire, le Bureau de l'Assemblée nation n'a toujours pas convoqué une séance plénière. Avec l'adoption du projet de calendrier, l'on doit s'attendre à la convocation des plénières d'ici peu.