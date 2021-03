Congo-Kinshasa: Goma abrite la 12ème édition des journées diocésaines des jeunes du 26 au 28 mars 2021

L'annonce a été faite ce mardi 23 mars 2021 par M. Ganve Mandela, Coordonnateur diocésain des jeunes au cours d'un point de presse tenu en ville de Goma.

Pour lui, ces journées sont une occasion de laisser les jeunes sans encadrement quelconque et l'expérience montre qu'ils s'abandonnent à des activités sans valeurs et indignes menant au banditisme, à la consommation de la drogue et des boissons fortement alcoolisées et des actes de vandalisme cause pour laquelle l'organisation de ce forum régional vise à encadrer les jeunes ce qui est sa raison d'être.

"Ce forum mobilise et sensibilise les jeunes vivant dans la région des grands lacs sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique tout en incitant en eux l'esprit de tolérance, de compréhension, de partage et de non-violence.

Elle sensibilise, mobilise et réunit environ 5000 jeunes de la région des grands lacs avec un accent dans les zones de conflit afin d'échanger sur des questions de paix, de sécurité, de concorde et de cohabitation pacifique.

Réduire le taux d'ignorance dans le chef de la jeunesse sur la bonne gouvernance et la décentralisation dans notre pays.

Sensibilisera et formera 5000 jeunes de la région des grands lacs afin de les inviter à devenir des acteurs permanents dans la lutte et la prévention de la redoutable pandémie du Corona virus "

Il appelle cependant les jeunes du diocèse de Goma de venir nombreux au stade Jean Paul 2 au sein du collège Mwanga pour participer à cette grand fête où ils seront outillés et formés dans plusieurs domaines de la vie.