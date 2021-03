Congo-Kinshasa: CENI - la guerre d'opinions s'intensifie et sent mauvais

L'organisation des élections prochaines en République Démocratique du Congo dans le délai constitutionnel prend de plus en plus de l'ampleur en cette période caractérisée par l'ouverture de la session de mars au parlement ainsi que par l'attente de la publication du Gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation qui sera dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde.

Après que les Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo ait secoué la barque en rappelant au Chef de l'Etat la nécessité de se pencher sur la convocation du scrutin de 2023, visiblement, nul ne veut demeurer indifférent pour soit plaider pour la désignation de nouveaux animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), soit pour interpeller en vue des réformes électorales.

Le mois de mars réservé aux droits de la femme partout à travers le monde, a légèrement dérogé à la règle en République Démocratique du Congo car l'attention des observateurs est captivée par différentes déclarations autour des élections prochaines. Déjà, le premier jour de ce mois dédié à la femme, les Evêques catholiques membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo sont montés au créneau, pour rappeler au Chef de l'Etat l'urgence de lancer le processus électoral en vue du respect du délai constitutionnel. Contre toute attente, la Présidence de la République a répliqué à la déclaration des prélats catholiques, d'abord par sa direction de communication, et ensuite par le biais du Porte-parole Kasongo Mwema Yamba Yamba pour demander aux princes de l'église catholique de ne pas confondre vitesse et précipitation ou encore de ne pas prêter au Président de la République les intentions qu'il préparerait un glissement.

Après l'imbroglio des premières heures de ce mois, la plate-forme des confessions religieuses a annoncé samedi 20 mars dernier la réception des candidatures en vue de la désignation de nouveaux membres de la Centrale électorale. Cette nouvelle des représentants des confessions religieuses n'a été digérée par la Plate-forme Lamuka qui l'a fait savoir deux jours plus tard à travers un communiqué signé par le duo Fayulu-Muzito. Pour le présidium de Lamuka, procéder à la désignation de nouveaux membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sans réformes, donnerait à revenir sur le couac du mois de mai de l'année précédente de l'élection de Ronsard Malonda. Pour Fayulu et Muzito, la tenue des élections crédibles et apaisées, passe par la dépolitisation de la centrale électorale.

Si la procédure de la plate-forme des confessions religieuses parait irrégulière pour Lamuka, elle ne l'est forcément pas pour la Commission Education Civique et Observation Electorale (EDUCIEL). En effet, cette Plateforme et cadre de concertation officielle des organisations de la Société civile spécialisées dans la gouvernance électorale a, à travers une déclaration publiée mardi 23 mars, exprimé tout son soutien aux Chefs des confessions religieuses qui, soutient-elle, ont usé d'une grande sagesse en ouvrant la procédure de traitement des candidatures de manière insoupçonnable. Se rangeant pour sa part en Défenseur du Chef de l'Etat, Steve Mbikayi ne veut catégoriquement pas entendre d'une seule oreille la problématique des élections. Le n°1 du Parti Travailliste a, après la publication de la feuille de route de la CENCO promettant la tenue d'une série d'activités préélectorales, électorales et post-électorales, condamné l'initiative des évêques de l'église universelle. A en croire le Ministre des Affaires humanitaires sortant, la publication d'une feuille de route en ce moment, relève d'une provocation. «Rappeler constamment la fin du match aux joueurs qui ne sont qu'à la première mi-temps, est une façon de les démoraliser», a-t-il soutenu.