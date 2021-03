Algérie: Goudjil souligne "l'importance capitale" des législatives du 12 juin prochain

Alger — Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a souligné,jeudi à Alger, "l'importance capitale" des élections législatives du 12 juin prochain, estimant que ce rendez-vous permettra de renforcer la démocratie et instaurer la "nouvelle République".

Dans une allocution prononcée à la fin de la séance plénière consacrée aux questions orales, Salah Goudjil a mis en exergue l'importance de l'amendement de la loi organique portant régime électoral et "la révision de la Constitution, soulignant que le rendez-vous du 12 juin est à même de "consacrer et d'approfondir la pratique démocratique et l'instauration de la nouvelle République".

Il a rappelé, à ce propos, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "œuvre pour la concrétisation de la nouvelle Algérie, conformément aux engagements pris lors de son élection à la magistrature suprême".

Le Président du Conseil de la Nation a rendu, à l'occasion, un vibrant hommage à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), estimant que celle-ci a assumé "pleinement" son rôle "en garantissant l'intégrité de l'opération électorale et en veillant au respect de la volonté populaire et du choix souverain des électeurs que ce soit lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019 ou lors du référendum sur la révision de la Constitution".

Il a adressé, à l'occasion, ses "vifs remerciements" à l'Armée nationale populaire (ANP)"digne héritière de l'Armée de libération nationale et garante de la sécurité du pays, de son intégrité territoriale et de la sécurité des citoyennes et des citoyens".

Il n'a pas manqué, à cet égard, de dénoncer les voix qui remettent en cause la volonté sincère de l'Etat.

Ces voix, a-t-il poursuivi, "occultent le fait que l'Algérie a réalisé et ne cesse de réaliser des progrès à tous les niveaux".

Le président du Conseil de la Nation a conclu son intervention par la question mémorielle,rappelant l'importance que revêt ce dossier pour les Algériens.