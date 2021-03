Seychelles: L'Office du tourisme des Seychelles vise l'Inde, la Russie et les Émirats arabes unis alors que l'Europe reste fermé

L'Office du tourisme des Seychelles (STB) fait la promotion de la destination insulaire en Israël, en Inde, en Russie, aux Émirats arabes unis et dans certains pays d'Europe de l'Est, car les restrictions continuent d'entraver les voyages entre les Seychelles et les principaux marchés traditionnels.

Cela intervient alors que les Seychelles rouvrent leurs frontières aux visiteurs de n'importe quel pays sauf ceux venant directement d'Afrique du Sud jeudi pour relancer son industrie du tourisme, son principal contributeur économique.

La directrice générale de STB, Sherin Francis, a pris la parole lors de la réunion virtuelle de marketing stratégique du conseil d'administration pour 2021 qui a débuté mercredi. Elle a souligné que "nous avons réalisé qu'il doit y avoir une certaine demande sur ces marchés".

« Il était important pour le court terme que nous identifiions une liste de ce que nous appelons les « marchés de prédilection » où nous savons qu'investir dans ces marchés nous permet d'obtenir un retour plus rapide. À condition que nous ayons une bonne connectivité aérienne et que les restrictions de voyage soient assouplies sur ces marchés, il y a des couloirs de voyage établis, les visiteurs n'ont pas besoin de mise en quarantaine à leur arrivée aux Seychelles ou à leur retour dans ces pays », a déclaré Mme. Francis.

Elle a souligné que les Seychelles ont toujours une demande énorme de la part des marchés traditionnels - Royaume-Uni, France, Suisse, Autriche et Allemagne, mais "toutes les six conditions doivent être réunies pour que ces marchés figurent sur notre" liste de choix ".

« À l'heure actuelle, il y a encore des restrictions sur ces marchés. Si les choses finissent par s'améliorer, la demande se transformera probablement en réservations et en voyages réels », a-t-elle déclaré.

En raison de la pandémie de COVID-19, les chiffres du tourisme ont baissé de 90%, avec une baisse correspondante des gains et des revenus. Le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a déclaré que "ne rien faire serait un suicide économique".

« C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision d'introduire une nouvelle politique, facilitant l'arrivée des visiteurs aux Seychelles, qui prend effet le 25 mars. C'est un risque que nous devons prendre mais qui est calculé, courageux et surtout nécessaire. La décision n'a pas été prise isolément mais en consultation avec toutes les parties prenantes de l'industrie », a déclaré M. Radegonde.

Luxe et loisirs de grande valeur, mariage et lune de miel, famille et MICE - Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - sont les principaux segments ciblés. La nature, la sécurité, la culture et le patrimoine seront les principaux outils de marketing utilisés pour attirer davantage de touristes.

« Nous venons avec 'Le rendez-vous créole' comme thème. Nous mettrons également beaucoup d'accent sur le tourisme vert car nous sommes l'un des derniers sanctuaires de la nature au monde. Les visiteurs sont enfermés depuis longtemps chez eux et beaucoup sont à la recherche d'expériences. Ce qui nous distingue des autres destinations insulaires, c'est notre culture, notre nourriture et nos gens, entre autres », a déclaré Mme. Francis.

Ceci est conforme à la stratégie du ministère visant à amener le tourisme dans la communauté.

"Nous voulons que les habitants de la communauté et des districts participent. Ce ne sera plus des touristes qui viendront aux Seychelles juste pour ses belles plages et ses eaux bleues - il y a d'autres choses qui feront qu'un touriste, à son arrivée aux Seychelles, dépensera", continua Mme. Francis.

Elle a ajouté que les indicateurs provenant de sources analytiques en ligne, telles que les réservations de compagnies aériennes et d'hôtels, montrent que le tourisme reprendra aux Seychelles et que "comme la tendance était avant, vous n'avez pas besoin d'une période de trois à six mois pour reprendre les réservations. Les réservations sont en cours de sélection jusqu'à 48 heures après une annonce. "

Au cours de la réunion, prévue jusqu'au 31 mars, STB discutera de la manière dont les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, devraient être promues au niveau international pour attirer plus de touristes avec ses partenaires locaux et internationaux via la conférence Zoom.