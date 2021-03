Congo-Kinshasa: Média - François Pujolas se félicite de la diffusion de France 24 sur la TNT publique à Kinshasa

Désormais, les congolais peuvent suivre en direct le programme de la chaîne France 24 sans passer par le canal d'un pourvoyeur ou un diffuseur intermédiaire. La télévision française émet en mode Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur tous les écrans ayant la capacité d'émission digitale à Kinshasa.

Donc, plus question de dépendre de décodeur ou d'abonnement pour capter la meilleure de chaînes officielles européennes.

François Pujolas, Ambassadeur de France en République Démocratique du Congo a pris part, samedi 20 mars 2021, à la cérémonie de lancement de la chaîne de télévision France 24 sur la TNT congolaise, en présence du ministre d'Etat, ministre de la communication et des Médias, David Jolino Diwampovesa Makelele.

Le diplomate français salue cette collaboration entre la RDC et France Média Monde, qui illustre une fois de plus et de manière concrète le partenariat renforcé entre nos deux Etats. «France 24 propose une information indépendante basée sur des débats d'idées, l'égalité femme-homme, la laïcité et la diversité culturelle. Grâce à ce partenariat, la chaîne va élargir son public en RDC, auquel elle apportera, comme le fait RFI en radio, une ouverture directe sur le monde», s'est réjoui François Pujolas.

Par ailleurs, l'ambassadeur français a souligné que «cet évènement est l'aboutissement de démarches entreprises par France 24 depuis plus de 10 ans. Le passage au numérique de la RDC a permis ce lancement, qui intervient symboliquement, en cette journée internationale de la Francophonie et alors que la RDC, plus grand pays francophone au monde, occupe la présidence de l'Union africaine».

Enfin, il a saisi l'occasion de sa présence dans le centre d'émission de Binza Pigeon pour saluer la vitalité du secteur télévisuel en RDC.

L'offre TNT publique dispose de près de 100 chaînes gratuites, parmi lesquelles France 24 est disponible dès le 20 mars 2021.