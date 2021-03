Angola: Le président du MPLA rend hommage au leader sortant de l'OMA

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a rendu hommage ce jeudi à la secrétaire générale sortante de l'OMA, Luzia Inglês, pour le travail accompli à la tête de l'organisation.

João Lourenço a remis un plateau en argent, dans le cadre d'une série d'hommages rendus lors de la cérémonie d'ouverture du 7e Congrès ordinaire de l'Organisation des femmes angolaises.

Le leader du MPLA a également décerné un diplôme de mérite.

En plus de l'hommage du leader du parti, Luzia Inglês a également reçu des souvenirs des secrétariats provinciaux de l'organisation des femmes du MPLA.

Se déroulant sous la devise "Femmes angolaises: participation, inclusion et développement", le congrès compte sur la participation de 1 500 déléguées de toutes les provinces et communautés angolaises à l'étranger.

Le conclave, qui élira la nouvelle secrétaire générale de l'organisation au Comité national, la candidate unique Joana Tomás, discutera et approuvera le rapport, ainsi que le programme d'action de l'OMA pour le mandat 2021/2026.

Depuis sa création le 10 janvier 1962, l'OMA contribue à la lutte pour la défense des libertés et des droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels des femmes, en particulier, et du peuple angolais en général, inscrit dans la Constitution de la République d'Angola.

João Lourenço a remis un plateau en argent, dans le cadre d'une série d'hommages rendus lors de la cérémonie d'ouverture du 7e Congrès ordinaire de l'Organisation des femmes angolaises.

Le leader du MPLA a également décerné un diplôme de mérite.

En plus de l'hommage du leader du parti, Luzia Inglês a également reçu des souvenirs des secrétariats provinciaux de l'organisation des femmes du MPLA.

Se déroulant sous la devise "Femmes angolaises: participation, inclusion et développement", le congrès compte sur la participation de 1 500 déléguées de toutes les provinces et communautés angolaises à l'étranger.

Le conclave, qui élira la nouvelle secrétaire générale de l'organisation au Comité national, la candidate unique Joana Tomás, discutera et approuvera le rapport, ainsi que le programme d'action de l'OMA pour le mandat 2021/2026.

Depuis sa création le 10 janvier 1962, l'OMA contribue à la lutte pour la défense des libertés et des droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels des femmes, en particulier, et du peuple angolais en général, inscrit dans la Constitution de la République d'Angola.