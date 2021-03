Angola: BAI élue meilleure banque angolaise

Luanda — La Banque Angolaise d'Investissements (BAI) a été élue meilleure banque angolaise, au cours de ce premier trimestre 2021, à New York, États-Unis d'Amérique (USA), dans le cadre du prix des meilleures banques du monde, organisé par le célèbre magazine «Global Finance».

La distinction de la BAI, qui a eu lieu le 18 de ce mois, lors de la 28e édition annuelle du prix susmentionné, reposait sur l'évaluation faite des critères d'augmentation des actifs, des bénéfices, de l'implantation géographique, de la stratégie relationnelle, du développement de nouvelles affaires et de l'innovation de produits.

Selon un communiqué parvenu mercredi à l'ANGOP, la résilience des nominés à répondre aux besoins de leurs clients dans les moments difficiles a également été analysée.

Pour le président de la Commission Exécutive de la BAI, Luís Lélis, cette distinction "est le résultat de la mise en œuvre d'une solide stratégie d'affaires, d'une innovation constante, d'un investissement dans le capital humain et d'un esprit de résilience dans le contexte financier national et mondial".

D'autre part, le directeur éditorial de Global Finance, Joseph Giarraputo, a déclaré que les banques jouent un rôle important dans la reprise économique du monde et le prix des meilleures banques fait l'éloge des dirigeants qui contribuent à cette croissance et qui tracent la voie à suivre.

Il a ajouté que l'évaluation de cette année était plus importante et plus précieuse que les précédentes, au cours des 28 ans d'histoire du prix, en raison de la situation économique sans précédent que traverse le monde due à la pandémie, qui affecte l'Angola depuis mars de l'année dernière.

Basée à New York, Global Finance possède également des bureaux à Londres et à Milan et propose régulièrement sur son site Internet (GFMag.com) des analyses et des articles sur les marchés financiers.

