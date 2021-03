Angola: Cabinda - Plus de deux mille personnes ont déjà été vaccinées

Cabinda (Angola) — Deux mille 439 personnes ont déjà été vaccinées en deux jours (samedi et mercredi) dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19, en cours dans la province de Cabinda.

Le superviseur de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à Cabinda, Inácio Amaral, contacté jeudi par l'Angop, a souligné que le statut organisationnel de la campagne sert de message pour l'adhésion de plus de personnes à se faire vacciner.

«Nous avons un excellent niveau d'organisation depuis l'enregistrement, le dépistage, la vaccination et la délivrance des cartes, avec le droit de se reposer pendant 10 à 15 minutes pour les personnes vaccinées», a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que la campagne se poursuit avec l'enregistrement et la vaccination, en tenant compte de l'adhésion constatée par les citoyens, mettant l'accent sur les personnes âgées, les enseignants, les techniciens de santé, les membres des organes de défense et de sécurité et les employés des institutions publiques de l'État.

La province de Cabinda compte 879 cas enregistrés de Covid-19 et 24 décès.

