Angola: Le ministère a l'intention d'étendre le système d'alerte précoce sur tout le littoral

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale renforce les synergies pour l'expansion du système d'alerte précoce de l'intérieur à l'ensemble de l'extension côtière, en raison du fait que le pays connaît une augmentation vertigineuse des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes telles que des inondations, des vents violents et des sécheresses prolongées dans plusieurs zones du territoire national.

Ainsi, plusieurs initiatives sectorielles sont prévues qui convergent pour surveiller la météo, le climat et les océans, avec un accent sur le projet de modernisation de l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) en cours, et son efficacité devrait garantir le soutien des activités de pêche, agricoles et d'autres.

C'est ce qu'a informé jeudi, le directeur de l'INAMET, Domingos Nascimento, alors qu'il s'exprimait, à Luanda, à l'ouverture de l'atelier en référence à la Journée mondiale de la météorologie, célébrée le 23 du mois en cours.

« Plus de 40% de la population mondiale vit dans un rayon de 100 km de la côte, ce qui oblige les États à prendre des mesures préventives pour protéger les communautés.

Dans le cas de l'Angola, il est urgent d'accorder une attention particulière à ces populations, compte tenu du vaste littoral de 1600 km», a-t-il expliqué.

L'Organisation météorologique mondiale demande aux services météorologiques de porter une attention particulière aux océans, car l'activité humaine a provoqué une augmentation exponentielle de la température des eaux océaniques, avec un effet profond sur le climat.

Les experts ont conclu que 2011-2020 était la décennie la plus chaude.

La grande complexité des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, nécessite un effort individuel et collectif, dans lequel l'INAMET est appelé à apporter une réponse immédiate afin de prévenir et d'atténuer les effets néfastes de ces phénomènes.

Sur la devise "L'océan, notre climat et météo", l'événement d'une journée est une organisation de l'INAMET en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

La date créée en 1960 vise à alerter la population sur la nécessité de préserver les écosystèmes, ainsi qu'à faire une utilisation rationnelle des ressources naturelles de la planète Terre.

