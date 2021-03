Congo-Brazzaville: Covid-19 - Bientôt la Caritas-congo va déployer des sensibilisateurs

Ces hommes et femmes qui viennent de suivre une formation dans le cadre de la lutte contre la covid-19 vont être déployés précisément au marché de rond-point Ngaba et ses environs. Ils auront comme mission de sensibiliser la population au respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation de la pandémie dans la capitale.

Avant leur déploiement surle terrain, les dix sensibilisateurs ont suivi une formation organisée par Caritas Congo grâce à l'appui de CRS (Catholic Relief Services) qui a obtenu un financement auprès de « Center for Desaster Phylanthropy /CDP » pour la mise en œuvre du projet de sensibilisation collective des populations pour lutter contre la transmission et propagation de la covid-19 dans les milieux publics de la ville de Kinshasa, notamment au Marché du Rond-Point Ngaba etaux environs, à savoir les arrêts de bus.

L'abbé Eric Abedilembe, premier secrétaire exécutif adjoint de la Caritas Congo ASBL a fait savoir que l'atelier de formation des sensibilisateurs a eu comme objectif principal de garantir une bonne gestion de la mise en œuvre du projet et des exigences de conformité en assurant un démarrage efficace et rapide par une bonne compréhension.

Au cours de cette formation, le Dr Mathieu Bikoko, chargé du Programme Santé à la Caritas Congo ASBL, a entretenu les participants sur les mesures préventives contre la Covid-19. Il s'est attardé sur la manière de saluer sans toucher ; comment et quand porter le masque ; comment se laver les mains ; comment se tenir pour parler avec les autres ; comment aborder le sujet pour mieux sensibiliser les populations même les moins informées. « Face à une maladie virale, il faut savoir bien se comporter. Si chacun de nous se protège, la chaîne de transmission de la maladie peut se couper et on aura sauvé des vies », a fait observer Dr Bikoko tout en soulignant qu'il est essentiel que les communautés soutiennent les mesures de lutte édictées par le gouvernement congolais contre cette maladie

Pour sa part, le coordonnateur national a.i. du service des urgences de la Caritas Congo ASBL, Christian Nsangamina, a recommandé aux sensibilisateurs d'être réguliers sur le terrain et à bien faire le travail attendu d'eux. D'une durée d'un mois, ce projet cible principalement les vendeurs et acheteurs du marché du rond-point Ngaba ; mais indirectement les passagers, camionneurs et autres passants fréquentant le marché du rond-point Ngaba et ses environs.