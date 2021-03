Angola: Covid-19 - Le pays vaccine plus de 80000 citoyens

Luanda — Les autorités sanitaires ont annoncé mercredi que 87 022 personnes avaient été vaccinées à ce jour.

Selon le ministère de la Santé (MINSA), sur ce nombre, 11 016 ont été vaccinés mercredi 24, dans des postes très performants contre le Covid-19.

Parmi ceux-ci, 6 169 sont à Luanda, 1 870 à Cabinda, 1 544 à Benguela, 1 033 à Huambo et 400 à Huíla.

La vaccination, dont le processus a commencé le 2 de ce mois, est administrée, dans une première phase, aux professionnels de la santé, aux enseignants de tous niveaux, aux personnes âgées de plus de 65 ans souffrant de comorbidités, au personnel de la Défense et de la Sécurité, aux personnes atteintes de drépanocytose et insuffisance rénale chronique de plus de 18 ans d'âge.

À Luanda, la vaccination a lieu à l'Institut de Sciences Policière Osvaldo Serra Van-Dúnem, dans la zone économique spéciale (ZEE), au centre touristique Paz Flor, à l'école de formation des enseignants du primaire Mutu-ya-Kevela et dans le Jardin de Cidade Alta.

Les autorités sanitaires prévoient de vacciner 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans.

À cet effet, le pays a reçu 624000 doses du vaccin, dans un univers de deux millions cent soixante-douze, qui sont administrées à des groupes à risque et à des professionnels de première ligne, principalement des professionnels de la santé, des membres des forces de l'ordre public, sécurité et défense, les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités.

Selon le ministère de la Santé (MINSA), sur ce nombre, 11 016 ont été vaccinés mercredi 24, dans des postes très performants contre le Covid-19.

Parmi ceux-ci, 6 169 sont à Luanda, 1 870 à Cabinda, 1 544 à Benguela, 1 033 à Huambo et 400 à Huíla.

La vaccination, dont le processus a commencé le 2 de ce mois, est administrée, dans une première phase, aux professionnels de la santé, aux enseignants de tous niveaux, aux personnes âgées de plus de 65 ans souffrant de comorbidités, au personnel de la Défense et de la Sécurité, aux personnes atteintes de drépanocytose et insuffisance rénale chronique de plus de 18 ans d'âge.

À Luanda, la vaccination a lieu à l'Institut de Sciences Policière Osvaldo Serra Van-Dúnem, dans la zone économique spéciale (ZEE), au centre touristique Paz Flor, à l'école de formation des enseignants du primaire Mutu-ya-Kevela et dans le Jardin de Cidade Alta.

Les autorités sanitaires prévoient de vacciner 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans.

À cet effet, le pays a reçu 624000 doses du vaccin, dans un univers de deux millions cent soixante-douze, qui sont administrées à des groupes à risque et à des professionnels de première ligne, principalement des professionnels de la santé, des membres des forces de l'ordre public, sécurité et défense, les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités.