Angola: L'industrie manufacturière domine les investissements dans l'Aipex pendant trois ans

Luanda — Environ 79% des projets enregistrés ces trois dernières années à l'Agence d'investissement privé et promotion des exportations (Aipex), sur un total de 345, estimés à plus de trois milliards de dollars, sont liés à la transformation de produits, a informé mercredi l'institution.

La province de Luanda est la préférence des investisseurs, avec environ 79% également des propositions, suivie de Bengo, Benguela et Malanje, selon le président du conseil d'administration de cette entité, António Henriques, lors d'une conférence de presse.

Le responsable qui faisait le point sur les trois premières années d'activité de l'agence, a déclaré que le secteur de l'Industrie manufacturière a, notamment, 153 projets, évalués à 1 milliard 781 millions de dollars.

Ce secteur est suivi par les segments du Commerce, avec 78 projets budgétisés à 149 000 000 $; de la Prestation de services (69 projets - 313 000 000 USD); et de l'agriculture (16 évaluées à 213 millions de dollars EU) et qui, si elle était mise en œuvre, pourrait créer 24.987 emplois.

Le responsable a précisé que ces emplois projetés, 23.191 seront destinés aux Angolais et 1 796 (7,74%) aux expatriés.

«Sur les 345 projets d'investissement, 81 sont déjà mis en œuvre et en exercice effectif, générant 7 279 emplois directs, tandis que 254 autres sont en cours de mise en œuvre et dix ont été annulés par les propres proposants investisseurs», a-t-il souligné.

En ce qui concerne les projets mis en œuvre (81), il a indiqué qu'ils sont budgétisés à 1 milliard 19 millions de dollars EU, dont 36 projets sont issus du secteur industriel (avec 687 331 000 dollars EU); Commerce (25 projets évalués à 75,205 millions de dollars); et agriculture (5 pour 140 823,00 USD).

Segundo o dirigente, a China e os Emirados Árabes Unidos (EAU) são os maiores investidores em Angola, tendo o gigante asiático quatro projectos de investimentos avaliados em 44.193 milhões de dólares, e os árabes igual número de iniciativas, no valor de 153. 377 milhões de dólares.

Selon le dirigeant, la Chine et les Émirats arabes unis (EAU) sont les plus gros investisseurs en Angola, le géant asiatique ayant quatre projets d'investissement évalués à 44,193 millions de dollars, et les Arabes un nombre égal d'initiatives, d'une valeur de 153,377 millions de dollars.

