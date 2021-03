Algérie: La gestion des maisons de jeunes aux associations contribuera à libérer les compétences

Chlef — Le ministre de la Jeunesse et Sports, Sid Ali Khaldi a affirmé, jeudi depuis Chlef, que l'octroi de la gestion des maisons de jeunes aux associations permettra de se mettre au diapason des mutations sociétales et de libérer les compétences des jeunes.

"C'est aussi l'un des principaux axes du Plan national pour la jeunesse visant à faire de ces structures des espaces de citoyenneté et réformer leur mode de gestion dans le cadre d'une meilleure exploitation des jeunes compétences", a-t-il poursuivi.

L'implication des associations de jeunes dans la gestion de ces structures contribue à la promotion du mouvement associatif (...), a-t-il ajouté.

La wilaya de Chlef est connue pour son mouvement associatif, a rappelé M. Khaldi, annonçant qu'elle bénéficiera d'"espaces d'action associative ayant pour objectif la promotion et la libération des jeunes".

En marge de l'inauguration d'une auberge, d'une maison de jeunes et du complexe sportif de proximité à la commune de Sidi Abderrahmane, M. Khaldi a présidé la cérémonie de signature d'une convention entre la direction de la jeunesse et des sports et nombre d'associations activant dans le domaine sportif pour la gestion partielle de la maison de jeunes.

A l'école "Ahmed Khalfaoui" à la cité olympique, le ministre a supervisé l'opération de distribution d'équipements de sports en faveur de 50 écoles des différentes communes de la wilaya dans le cadre de la relance du sport scolaire.

Le ministre s'était rendu mercredi soir à la commune de Zeboudja où il avait inspecté le projet du stade d'athlétisme. A cette occasion, il a précisé que "les travaux de réalisation du Stade de l'athlétisme, à l'arrêt depuis 2015, vont reprendre au cours de la semaine prochaine".

Et de souligner qu'il a été convenu de reprendre les travaux de réalisation au niveau du site actuel du projet, à 6 km de la commune de Zeboudja.

A Hay El Badr (Chorfa-commune de Chlef), le ministre de la Jeunesse et des Sports a inauguré la piscine de proximité et visité le centre de préparation des élites et des talents sportifs dans la cité olympique.