Algérie: UE - Elaboration du guide de management de l'établissement de formation

Alger — Le deuxième axe du programme d'appui à l'adéquation Formation-Emploi-Qualification (AFEQ) lancé dans le cadre de la coopération Algérie-UE a été couronné par l'élaboration du guide de management des établissements de formation, ont indiqué jeudi les superviseurs de ce programme lors d'une rencontre d'évaluation.

D'après les experts de ce programme lancé en 2017 au niveau des wilayas pilotes, l'axe relatif à la formation professionnelle a été couronné par l'élaboration du guide de management des établissements de formation en vue de l'adéquation entre la formation et l'emploi répondant ainsi aux besoins des entreprises économiques, à savoir les ressources humaines hautement qualifiées, le soutien à l'employabilité et la facilitation de l'insertion des diplômés de la formation professionnelle.

Les experts ont également fait état de la mise au point d'un système informatique (WISI) portant les données relatives à l'établissement de formation professionnelle ainsi que les programmes de formation.

A cette occasion, la ministre de la Formation de l'Enseignement professionnels, Hoyem Benfreha qui a coprésidé la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que le Programme "AFEQ" revêt une dimension multisectorielle car touchant la formation, l'emploi et l'enseignement supérieur.

Mme Benfriha a fait savoir que ce programme traite la problématique de la stratégie de valorisation de la ressource humaine à travers l'adéquation entre la formation et l'emploi pour contribuer à l'emploi des jeunes, notamment les diplômés des secteurs de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, considérant la formation comme un outil pour la promotion des opportunités d'emploi des jeunes et la relance de l'économie et la production nationale.

M.Bekhedda a renouvelé son souhait de voir cette rencontre donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale dans le cadre de la reprise post-COVID-19, qui doit être "davantage active et vitale face aux prochains défis croissants sur nos pays et l'ensemble des pays de la région".

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Algérie, M. John O'Rourke, a indiqué que le programme "Afeq" s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'UE, sous la conduite du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avec la participation des ministères de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur pour son exécution et vise à adapter la formation avec l'emploi à la faveur de la grande contribution des entreprises économiques dans l'opération de la formation et l'insertion professionnelle.

A souligner que le programme "Afeq" qui devait prendre fin en septembre 2020, s'étend jusqu'au juin 2021 après la suspension momentanée de ses activités due à la propagation du COVID-19.