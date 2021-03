Algérie: Le programme de promotion de la femme rurale et la femme au foyer commence à se concrétiser

Tlemcen — La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé jeudi à Tlemcen, que le programme visant la promotion de la femme rurale et la femme au foyer commence à se concrétiser sur le terrain.

La ministre a mis l'accent, en marge de sa visite à la wilaya de Tlemcen, sur l'importance de ce programme qui vise à encourager et à soutenir les familles rurales et la femme au foyer à devenir productives et à contribuer par le biais des divers dispositifs d'aide de l'état, à l'instar de "l'ANGEM", "la CNAC" et autres, à devenir productives et à réaliser l'autosuffisance et contribuer de manière générale à l'économie nationale.

Ces femmes, comme beaucoup d'autres, ont bénéficié de micro crédits de cent mille dinars pour pouvoir lancer leurs activités et sont déjà productives.

Dans le même sillage, la ministre a donné le coup d'envoi d'une session de formation au profit d'une quarantaine de femme dans les domaines de l'élevage ovin et des épices et plantes aromatiques, chapeautée par le secteur de la formation professionnelle, avant de donner le coup d'envoi officiel à une caravane relevant de l'agence de développement sociale (ADS), qui va sillonner les zones d'ombre de la wilaya pour sensibiliser les femmes rurales et les femmes au foyer à s'intégrer dans le programme et à bénéficier des dispositifs d'aide de l'état .

La ministre a ensuite visité le centre des déficients mentaux ou elle a pris connaissance de son fonctionnement et les moyens pédagogiques mis au service de ses 79 pensionnaires, pour leur assurer une prise en charge de qualité, avant de présider une cérémonie de remise de chèques à des femmes artisanes dans le cadre des micro crédits.

Lire aussi : Tizi-Ouzou: la femme rurale émancipée et fortement impliquée dans la société

Mme Krikou a en outre visité deux micro entreprises, la première à Maghnia, spécialisée dans la confection de la "chedda tlemcenienne" et la seconde, une éleveuse bovine à Mefrocuhe (Tlemcen) qui a, de son coté, bénéficié d'un micro crédit. "Ces dernières constituent actuellement des exemples réussis de ce programme qu'il faut encourager pour s'agrandir et contribuer, efficacement, à la création d'emploi et à l'autosuffisance", a relevé la ministre, tout appelant à la necéssité d'assurer un suivi régulier et permanent sur l'exécution de ce programme.

Les efforts conjugués du secteur de la solidarité nationale avec le commerce, la formation professionnelle et l'agriculture permettront, a conclu la ministre, "d'accompagner ces femmes et familles productives jusqu'à ce qu'elles deviennent plus performantes et plus professionnelles".