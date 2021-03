Afrique Centrale: ECOFAC 6 - Le deuxième comité de suivi national formule des recommandations à l'endroit du comité de pilotage régional

La deuxième session du comité de suivi national (CDSN), du programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles d'Afrique centrale (ECOFAC 6), tenue en présentielle le 25 mars à Brazzaville, prépare la première réunion du comité de pilotage régional de cet important programme prévue au mois de mai prochain.

Les participants à cette deuxième session ont passé en revue l'état de mise en œuvre des recommandations et conclusions de la première session, apprécié les nouvelles réalisations et formulé à nouveau des recommandations à l'endroit du comité de pilotage régional qui regroupe les ministres des sept pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale (CÉÉAC) concernés, ordonnateurs nationaux du FED et en charge des aires protégées.

Dans son mot d'usage, l'ambassadeur chef de délégation de l'UE en République du Congo (RC), Paul Mateus Paula, a rappelé que la contribution de l'UE qui avoisine 86,5 millions d'euros soit 56,7 milliards de francs CFA, bénéficie aux Etats membres de la CÉÉAC. Pour la seule République du Congo, cela représente 5,7 milliards de francs CFA. Le programme vise ainsi la coordination des activités sectorielles au niveau des territoires et des paysages régionaux ciblés, le renforcement et l'amélioration des systèmes de conservation et l'association des populations aux actions de conservation. Pour l'ambassadeur chef de délégation de l'UE en RC, le deuxième comité de suivi national répond spécifiquement à cette première exigence de coordination.

Le représentant de la commission de la CÉÉAC, Remy Mukongo Shabantu, a estimé qu'il est aujourd'hui important de disposer d'un cadre institutionnel qui tienne compte des mutations et multiplications des structures connues dans l'univers institutionnel de la sous-région... La commission de la CÉÉAC se réjouit du fait que la réforme institutionnelle et organisationnelle initiée par les chefs d'État en mai 2015 à Ndjamena au Tchad, et qui a abouti à la signature du traité révisé de la communauté en décembre 2019 à Libreville au Gabon ait pris en compte cette préoccupation de réorganisation de l'univers institutionnel.

« Le souhait de la commission est de voir le programme ECOFAC 6 se rapprocher de la nouvelle vision de la communauté en matière de programmes communautaires, dont la commission de la CÉÉAC assure la maitrise d'ouvrage. Le comité de pilotage régional sera certes l'occasion de discuter des faiblesses politiques, diplomatiques, institutionnelles et organisationnelles déjà relevées par les États en avril 2018, lors de la première session du comité de suivi régional organisé à Libreville au Gabon », a déclaré Remy Mukongo Shabantu.

Ouvrant les travaux au nom de la ministre du Plan, de la Statistique, de l'Intégration régionale, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, ordonnateur national du FED, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, l'ordonnateur national suppléant du FED, Aimé Blaise Nitoumbi, a rappelé que le programme ECOFAC est financé par l'UE au titre du PIR, onzième FED, à hauteur de 80 500 00 euros, soit environ 52 806 390 000 FCFA, pour une période de mise en œuvre allant jusqu'en octobre 2023.