Congo-Brazzaville/Sénégal: Thievy Bifouma promet d'être à la hauteur

Content de retrouver la sélection après plusieurs mois d'absence, Thievy Bifouma sera l'un des joueurs le plus attendu des Diables rouges. Le joueur a promis donner le meilleur de lui-même ce vendredi contre le Sénégal pour permettre aux Diables rouges de relever le défi de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

« Je suis content de retrouver la sélection car cela fait un bout de temps. C'est un match comme tout autre parce qu'il fait partie des qualifications de la CAN que nous voulons y participer. Il va falloir être à la hauteur et travailler davantage pour ça. Je promets au public qu'on va se donner à 100%. Nous avons déjà battu les grandes nations. ça peut arriver aussi demain et nous espérons avoir un bon résultat à la clé », a déclaré le joueur de Shenzhen FC.

Le ministre des Sports et de l'Education physique, venu encourager les Diables rouges à faire un bon résultat ce vendredi, a confirmé que le match Congo-Sénégal se jouera à huis clos. « Vous savez que nous sommes en pleine restriction. Le public n'a qu'à suivre le match à la télévision parce qu'on ne peut pas avoir plus de 50 personnes selon les mesures de restrictions édictées par le gouvernement », a expliqué Hugues Ngouélondélé.

Avec ou sans public, Thievy Bifouma garde la même motivation. « Pour moi vous êtes toujours le 12e homme. On a besoin de vous. Nous jouons pour représenter les couleurs du pays. On vous représente aussi en tant que Congolais. Vous allez nous manquer vu que vous ne pouvez pas tous y participer à cette rencontre et venir au stade. Mais sachez qu'on va tout donner, tout essayer pour ne pas vous décevoir et ramener cette joie au pays », a promis Thievy Bifouma.