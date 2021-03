Congo-Brazzaville: Covid-19 - La Force publique reçoit quarante mille doses de vaccin Sino Pharm.

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a réceptionné le don de l'Armée populaire de libération de Chine, le 25 mars à Brazzaville, en présence du Directeur central du service de santé des armées, le général de brigade, Pascal Ibata, ainsi que l'ambassadeur de chine au Congo, Ma Fulin.

« Ce don marque la solidarité et l'amitié qui existent entre notre gouvernement, le peuple chinois, le peuple congolais, les Forces armées de libération de chine et les Forces armées congolaises et, généralement, toute la Force publique. C'est un geste d'amitié, il permettra à ce que nous puissions vacciner nos militaires, policiers et gendarmes, pour les protéger contre cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde », a déclaré le ministre en charge de la défense nationale, Charles Richard Mondjo, en précisant que la chine par ce geste a montré qu'elle était aux premières loges, qu'elle était un pays qui entretient les bonnes relations avec le Congo et l'Afrique en général, et que la Chine est partout présente dans le monde et sur tous les plans, notamment économique, sécuritaire.

Poursuivant ses propos, Charles Richard Mondjo, a remercié l'ambassadeur de chine au Congo qui a travaillé activement pour que la force publique reçoive ses quarante mille doses et les seringues nécessaires à l'administration de ce vaccin. Pour terminer, il a demandé à l'ambassadeur de chine au Congo Ma Fulin, de transmettre leur amitié, leur solidarité, à leurs amis de l'Armée populaire de libération de chine, au gouvernement chinois et à son peuple.

Pour sa part, Ma Fulin, a signifié que la coopération entre les deux armées est riche. Cette donation traduit la volonté de la chine de soutenir les Forces armées et de sécurité du Congo, surtout dans cette période de pandémie. C'est dans ce sens que la Chine fait ce don.

Outre la réception des quarante mille doses de vaccin ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Maya-Maya dans la matinée, la cérémonie de l'après-midi a été consacrée à la signature de l'acte juridique de remise et réception par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, pour la partie congolaise et l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin, pour la partie chinoise, en présence du directeur de cabinet représentant le ministre en charge de la santé, du chef d'Etat-major général des Fac, le général de division, Guy Blanchard Okoï.