Afrique: L'artiste nigérian Burna Boy décroche un Grammy.

La 63e cérémonie annuelle des Grammys, qui s'est déroulée à Los Angeles, en Californie, le 14 mars, a été mémorable pour l'Afrique, puisque la sensation musicale nigériane Burna Boy a remporté un Grammy, le premier pour un Nigérian en tant qu'artiste solo.

Burna Boy, de son vrai nom Damini Ebunoluwa Ogulu, nominé à deux reprises aux Grammy Awards, a remporté le prix du meilleur album de musique mondiale pour son album Twice as Tall sorti en 2020.

Un autre Nigérian, Wizkid, également connu sous le nom d'Ayodeji Ibrahim Balogun, la star américaine du divertissement Beyoncé et sa fille Blue Ivy Carter, âgée de neuf ans, ont remporté conjointement le prix du meilleur clip pour la chanson Brown Skin Girl, un titre collaboratif impliquant les trois.

En acceptant le prix virtuellement depuis Lagos, au Nigeria, et entouré de sa famille et de ses fans, Burna Boy, visiblement très excité, a déclaré : "Oui oh ! Oui oh ! Oui oh ! L'Afrique est dans la maison, mec ; l'Afrique, nous sommes dans la maison, vous me comprenez ?

"C'est une grande victoire pour ma génération d'Africains dans le monde entier, et cela devrait servir de leçon à tous les Africains : peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez l'intention de faire, vous pouvez y arriver, peu importe d'où vous venez, parce que vous êtes un roi.

"Regardez-moi maintenant, Burna Boy, lauréat d'un Grammy Award. Merci à tous..." a-t-il conclu.

Les experts en musique ont qualifié d'exceptionnelle la performance de Burna Boy pour clôturer la cérémonie de première, avec deux morceaux de Twice as Tall.

Les Grammys Awards sont décernés par la Recording Academy, l'organe de l'industrie musicale, pour récompenser les réalisations de leurs pairs. Ils ont été créés en 1959 et sont considérés comme l'une des plus hautes distinctions que l'on puisse obtenir dans l'industrie musicale mondiale.

Parmi les musiciens nigérians déjà nommés aux Grammy Awards, citons la légende King Sunny Adé (de son vrai nom Sunday Adeniyi Adegeye) pour son album Synchro System, sorti en 1984, premier album nigérian à être nommé dans la catégorie "Meilleur enregistrement folk ethnique ou traditionnel".

La nomination de M. Adé a été suivie de celles de Babatunde Olatunji, Femi Kuti, Sikiru Adepoju, Wizkid, Kah-Lo, Seun Kuti, Burna Boy et Tiwa Savage.

Mais le premier Nigérian à avoir remporté un Grammy Award est Babatunde Olatunji (de son vrai nom Michael Babatunde Olatunji) pour sa contribution à l'album Planet Drum de Mickey Hart, percussionniste et musicologue américain, en 1991.

L'album 'Twice as Tall' est une fusion d'afrobeat, de reggae et de pop.

L'album Twice as Tall de Burna Boy est une fusion d'afrobeat, de reggae et de pop. Certains soulignent la coïncidence fatale de sa naissance en 1991, la même année où un Nigérian, M. Olatunji, a remporté un Grammy pour la première fois.

Beaucoup établissent un lien entre la musique de Burna Boy et celle de la légende de l'afrobeat Fela Anikulapo Kuti. Le grand-père de Burna Boy, Benson Idonije, un radiodiffuseur chevronné, a été le premier manager de M. Kuti.

Parfois appelé le Géant africain, Burna Boy a connu sa première notoriété en 2012 avec la sortie de Like to Party, un single issu de son premier album L.I.F.E.

En 2017, il a signé avec les labels Atlantic Records - États-Unis et Warner Music Group international. En 2018, il a sorti son troisième album studio et son premier album sous label majeur, un afro-pop intitulé Outside.

Outside a remporté le prix du meilleur acte international du BET avec le célèbre single Ye, qui a remporté deux prix de la chanson de l'année en 2019 : au Soundcity MVP Awards Festival et aux Headies.

African Giant, le quatrième album studio de Burna Boy, est sorti en 2019. Il a remporté l'album de l'année aux All-Africa Music Awards en 2019 et le BET award du meilleur acte international en 2020.

African Giant a également apporté à Burna Boy sa première nomination aux Grammy Awards du meilleur album de musique du monde lors de la 62e édition des Grammy Awards en 2020. Cette année-là, la chanteuse et compositrice bénino-américaine Angélique Kidjo avait remporté le prix pour son œuvre Celia.

Dans son discours d'acceptation cette année-là, Mme Kidjo a prédit qu'une nouvelle génération d'artistes africains, notamment Burna Boy, était destinée à la célébrité mondiale.

Un an plus tard, Burna Boy a remporté le même prix, confirmant ainsi la prédiction de Mme Kidjo.