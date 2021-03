Ile Maurice: Confinement étendu au 31 mars - Ce que le PM n'a pas dit

Il A fallu la publication des General Notices (GN) 497 et 498 de la 34e édition de la Government Gazette, mercredi, pour une meilleure compréhension de la restriction de mouvements toujours en vigueur. Sauf que la Government Gazette est loin d'être à la portée du plus grand nombre comme l'est un discours à la télévision nationale et relayé par les principaux médias privés sur les réseaux sociaux.

D'autant que l'allocution télévisée du Premier ministre (PM), mardi soir, est considérée par l'opinion publique comme un fiasco, échec total en matière de communication. Si Pravind Jugnauth a labyrinthé et n'a pas été droit au but sur l'extension du confinement, la GN 497 est claire. On peut y lire que depuis 20 heures, hier jeudi 25 mars, le confinement est prolongé jusqu'au 31 mars à 20 heures.

Pravind Jugnauth justifie cela par le fait qu'il est toujours convaincu qu'il est nécessaire de prévenir la propagation du Covid-19 à Maurice. Donc, pourront continuer à circuler : ceux exerçant pour des services essentiels publics et privés, ceux de la Disciplined force, les personnes qui ont besoin de soins, de médicaments ou autres nécessités pour sa famille, des juges/magistrats et autres employés de tribunal qui sont sollicités, des avocats ou avoués dont les services ont été retenus, des médecins, pharmaciens, des employés des centres de quarantaine, de stations-service, du port et de l'aéroport, des services de voiries et de sécurité.

La demande de l'opposition balayée d'un revers de main

Par contre, la requête formulée par Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger n'a pas été prise en compte. Le leader de l'opposition et le leader du Mouvement militant mauricien plaident pour que les députés de l'opposition puissent circuler pour aller au plus près de leurs mandants dans le besoin pendant cette période de restriction de mouvements. Or, comme ça a été le cas pour la première séance de l'Assemblée nationale, mardi prochain, les parlementaires pourront seulement circuler la veille, le jour et le lendemain jusqu'à 6 heures le matin. (Voir texte ci-dessous)

L'opposition conteste fortement cette décision d'autant que 120 conseillers municipaux ont, eux, tous reçu un Work Access Permit (WAP). Ce qui selon certaines voix profiterait davantage à la majorité en marge des prochaines élections municipales.

Ces activités qui peuvent opérer

La GN 498, cette fois-ci de la même Government Gazette, mentionne pour sa part les activités commerciales qui peuvent opérer pendant cette période.

Ainsi, en sus de la distribution de produits alimentaires et de gaz ménager, des hypermarchés et supérettes, des commerces de viandes/ poulet/poissons entre autres aliments pourront également opérer du lundi au samedi entre 8 heures et 20 heures.

Les boulangeries sont autorisées à livrer du pain uniquement aux hypermarchés/supérettes et aux boutiques.

Les banques seront ouvertes pendant leurs heures normales d'ouverture.

Les quincailleries seront ouvertes jusqu'à 18 heures.

Les tribunaux opéreront des services judiciaires minimums tel qu'avalisé par le chef juge.

Les cabinets médicaux, les établissements de santé privés, les pharmacies et les stations-service seront en service.

Les organisations publiques, y compris les ministères et les départements gouvernementaux, les entreprises étatiques fournissant des services essentiels continueront à fonctionner comme autorisé.

Par ailleurs, l'ordre précise que les commerçants doivent, à tout moment, respecter toutes les conditions sanitaires imposées par le ministère de la Santé. Ils doivent porter des masques et des gants. La distance physique doit être respectée dans les locaux commerciaux.

En tout cas, l'ordre précise que l'accès aux hypermarchés, supermarchés, supérettes, boucheries, poissonneries, boutiques, banques, quincailleries et stations-service reste contrôlé selon le principe de la catégorisation alphabétique des clients. L'accès aux clients ne sera autorisé que sur présentation, d'une pièce d'identité nationale ou d'un passeport/permis de résidence, d'occupation ou de travail.

Les mesures sanitaires à chacun de ces endroits restent également de mise.

Les produits frais et la viande, le pain, doivent être pré-emballés, pré-pesés et pré-prix (aucun légume ou fruit en vrac ne doit être disponible).

Pour finir, les commerces restent fermés le dimanche jusqu'au 31 mars.

Zone rouge

Toutefois, les quincailleries, les boucheries et poissonneries situées à l'intérieur et autour des villes et villages situés dans les circonscriptions de La Caverne-Phoenix (n°15), Vacoas-Floreal (n°16) et Curepipe- Midlands (n°17) seront et resteront fermées.

Jusqu'à cinq ans de prison

Toute personne qui ne se conforme pas à l'ordre commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d'une amende n'excédant pas Rs 500 000 et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans.

La quarantaine d'actualité jusqu'au 31 mai

Comme annoncé dans la GN 465, le nouvel ordre émis mercredi dans la Government Gazette rappelle que la période de quarantaine sera en vigueur jusqu'au 31 mai.