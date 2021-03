Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - La Conférence des présidents adopte l'avant-projet du calendrier des activités de la session de mars 2021

Présidée par Mboso N'kodia Pwanga, la conférence des présidents s'est tenue mercredi 24 mars 2021, jusque tard dans la soirée. Au terme de ces discussions, le calendrier a été adopté et sera soumis aux délibérations lors de la prochaine plénière.

D'après Joseph Lembi Lubila, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, la tenue de cette conférence entre dans le cadre normal de la tradition parlementaire qui veut qu'au début de chaque session, la conférence des présidents doit se réunir. Cette conférence des présidents, a poursuivi le rapporteur, s'est appesanti essentiellement sur le calendrier de la session ordinaire de mars.

«Et quand on parle de la session, il s'agit des matières pouvant faire l'objet de nos débats et délibérations au cours de la session», a-t-il renseigné. Et d'ajouter : « Nous nous sommes réunis dans l'ancienne configuration des présidents des groupes parlementaires et présidents des commissions. Et tout s'est passé dans la convivialité. Mais cette question est complexe parce que, au sein des groupes parlementaires, beaucoup de membres ne partagent pas les mêmes opinions. Et dans certains groupes parlementaires, beaucoup de membres ont migré, beaucoup de membres ont quitté leurs groupes parlementaires pour l'Union sacrée. Là, c'est un autre problème».

Actuellement, la majorité compte 13 groupes parlementaires et l'opposition en a 3. Dans l'ensemble, c'est 16 groupes parlementaires. C'est donc pour cette raison qu'il a été décidé à l'unanimité de la poursuite des échanges afin que les vues soient harmonisées et que tous puissent marcher ensemble concernant la répartition.