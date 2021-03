Congo-Kinshasa: CENI - Le G13 insiste sur l'urgence du vote de la loi organique

Le Groupe de treize personnalités signataires de l'Appel du 11 juillet 2020 en faveur d'un consensus autour des réformes électorales (G13), s'est une fois de plus exprimé sur le processus devant aboutir à la mise en place du bureau de la CENI, sujet de plusieurs débats depuis quelques jours.

Dans une déclaration officielle faite ce 24 mars, le G13 martèle sur le vote de la proposition de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui doit être inscrite à titre d'urgence dans le calendrier des travaux de la présente session de mars 2021 à l'Assemblée nationale. Ce qui facilitera l'examen et l'adoption de celle-ci dans les meilleurs délais, et permettre la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. Dans ce sens, le G13 souligne le fait que la précipitation qui s'observe actuellement est de nature à détruire le consensus déjà bâti, avec la participation de toutes les parties prenantes, autour d'un agenda citoyen, pour prévenir le chaos et baliser la route en vue des élections transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées en 2023.

DECLARATION DU G13 SUR LA MISE EN PLACE DU BUREAU DE LA CENI

Le Groupe de treize personnalités signataires de l'Appel du 11 juillet 2020 en faveur d'un consensus autour des réformes électorales, G13 en sigle, a suivi avec grande attention les différentes déclarations sur la mise en place du bureau de la CENI et, relève ce qui suit :

1. Le G13 rappelle que la procédure de désignation des membres de la CENI a été, en juin 2020, au centre des troubles et manifestations de rue, renforçant la crise politique et socio-économique du pays, suite à la méfiance et à des profondes divergences entre tous autour de la question électorale ;

2. L'initiative prise par le G13, consécutive à son appel consensus sur le processus électoral en date du 11 juillet 2020 a permis d'approcher toutes les parties prenantes au processus électoral : politiques et société civile, afin notamment de faciliter l'harmonisation des vues, de privilégier et promouvoir une option de responsabilité partagée, avait abouti à un schéma logique faisant des réformes, en particulier, le vote de la loi organique, un préalable à la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI ;

3. Le G13 rappelle que l'ordre chronologique des actions à accomplir dans la perspective de la relance du processus électoral est un élément important du consensus constaté et est devenu une revendication commune, y compris avec les confessions religieuses, après l'échec de la mise en place unilatérale et cavalière par le Bureau sortant de l'Assemblée nationale ;

4. Le G13 considère que la précipitation qui s'observe actuellement est de nature à détruire le consensus déjà bâti, avec la participation de toutes les parties prenantes, autour d'un agenda citoyen, pour prévenir le chaos et baliser la route en vue des élections transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées en 2023 ;

5. Le G13 invite ainsi le Bureau de l'Assemblée nationale à inscrire la proposition de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI à titre d'urgence dans le calendrier des travaux de la session de mars 2021 qui vient de s'ouvrir et d'en faciliter l'examen et l'adoption dans les meilleurs délais, de préférence avant la fin du mois d'avril, pour favoriser la mise en place de l'équipe dirigeante de la CENI avant fin mai 2020 ;

6. Le G13 réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre et à travailler au sein et avec les institutions publiques ainsi que les autres forces politiques et sociales pour faire aboutir les reformes élaborées dans le cadre des propositions de loi sur la CENI et la loi électorale ainsi que la révision de la Constitution.

Fait à Kinshasa, le 24 mars 2021

Les signataires de l'appel du 11 juillet 2020

Honorable NDJOLI Jacques,

Député national, élu de Boende

Honorable MAMBA Jean-Jacques,

Député national élu, Kinshasa/Lukunga

Madame MANYA Riche,

Société civile

Honorable MUNUBO Juvénal,

Député national, élu du Territoire de Walikale

Honorable MUYAYA KATEMBWE Patrick,

Député national, élu de Kinshasa/Funa

Honorable SESANGA HIPUNGU Delly,

Député national, Elu de Luiza

Honorable MAKENGO Charles,

Député national, élu de Kinshasa/Tshangu

Honorable MAMBIDI Jean-Marc,

Député national, élu de Watsa

Monsieur MUKOKO SAMBA Daniel,

Ancien Vice-Premier ministre

Monsieur MUONGO Jean-Pierre,

Ancien Directeur Général de l'OCPT

Honorable LUBAYA Claudel André,

Député national, élu de la Ville de Kananga