Congo-Kinshasa: A son compte !

Les régimes se succèdent, le peuple ne trouve toujours pas son compte. Chaque politicien travaille plutôt à son compte. Pourtant, les discours restent les mêmes. Que dire des revendications d'hier et celles d'aujourd'hui ? Tout laisse à croire que les protagonistes politiques congolais sont animés d'une très mauvaise foi.

Car, très souvent, ils ont tendance à privilégier avant tout leurs propres intérêts, purement égoïstes dans le partage du gâteau, au lieu et en place de faire avancer le pays dans la bonne direction à travers des actions efficientes. Tenez ! Plus d'un mois après la nomination de Sama Lukonde à la primature, son prochain gouvernement manque toujours à l'appel. Les allers et retours Lubumbashi-Kinshasa de Moïse Katumbi, n'auront visiblement pas suffi pour les parties prenantes de lever l'équivoque sur les tractations sempiternelles qui se poursuivent sur la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Le pays fait du sur place. Comme si quelqu'un ou un groupe de gens continuent à bloquer curieusement la coalition de l'USN qui bénéficie pourtant d'une large majorité au parlement.

En effet, 5 mois après la tenue du dernier Conseil des ministres présidé par Félix Tshisekedi, le bilan reste amer pour celui-ci. La souffrance du petit peuple aura plus que jamais atteint le paroxysme. A quel saint se vouer ? Nombreux disent que rien de bon ne pourra sortir du prochain gouvernement de l'Union sacrée. Plus loin, d'aucuns qualifient le mandat de Tshisekedi Félix comme 5 années de pure distraction. D'où, l'aboutissement des réformes au parlement serait alors une étape décisive pour la RDC en rapport au prochain scrutin. Autrement dit, l'urgence s'impose. Les Deux chambres sœurs du parlement doivent s'activer davantage en vue de rendre service à la Nation. L'adoption de la loi organique sur la CENI, la désignation de nouveaux animateurs de la CENI, les réformes de la loi électorale et la révisitation de certains articles de la Constitution, sont des sujets capitaux dont l'aboutissement pourrait, sans aucun doute, permettre à la Nation de ne plus refaire les erreurs du passé du glissement, sous le règne de Joseph Kabila.

Face à l'impératif du recensement des populations avant les élections tant prôné par les uns et son refus manifesté par les autres, les appels au dialogue se multiplient, afin d'éviter une quelconque crise. Toutes ces questions, capitales soient-elles, doivent être traitées minutieusement pour favoriser la paix entre congolais. Plus rien ne doit bloquer la Nation à avancer convenablement. Plus rien !