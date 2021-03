Congo-Kinshasa: AGOA - La RDC et les USA préparent la feuille de route pour la mise en œuvre

Après sa réintégration dans la Loi sur la Croissance et opportunité en Afrique (AGOA), la République Démocratique du Congo était en réunion avec la délégation américaine, le mercredi 24 mars 2021 au Palais de la Nation, dans la commune de Gombe.

Une rencontre entre les membres de l'AGOA Task Force de la Présidence de la RDC et une délégation des Etats-Unis, conduite par l'Ambassadeur américain, Mike Hammer. Les deux parties ont tablé sur les modalités d'application de cet accord sur le commerce pour que la RD. Congo bénéficie rapidement des avantages qu'offre l'espace économique américain.

Pour Serge Tshibangu, Conseiller du Président Félix Tshisekedi chargé de l'AGOA, le souhait du chef de l'Etat congolais est de voir ce retour de la RDC dans l'espace AGOA profiter effectivement aux Congolais, tant en matière d'importation que de transfert de connaissance.

«L'esprit de la collaboration implique que la RDC puisse bénéficier de l'expertise américaine pour améliorer la qualité de nos produits et augmenter la quantité afin de pouvoir exporter sans connaître la rupture de stock», a expliqué Serge Tshibangu.

Une rencontre qui a mis les deux pays d'accord à travailler pour que le plan d'action sur la mise en œuvre de l'initiative AGOA soit prêt au mois d'avril. Ce dernier a assuré que «l'avantage avec AGOA est que la RDC va bénéficier du renforcement de capacités».

Un travail de longue haleine

La RDC va devoir également formaliser l'économie informelle pour que différents produits puissent bénéficier aux Congolais et qu'ils puissent tirer partie de cette plateforme d'échange.

Selon le chef de la délégation américaine, cette réunion a consisté à évaluer et préparer une feuille de route commune pour bien commencer l'exécution et faire bénéficier aux congolais dans la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. C'est une étape très importante dans la relation bilatérale qui confirme la force et l'efficacité du partenariat privilégié pour la Paix et la prospérité bilatérale.

«Nous avions travaillé longtemps et durement au cours de l'année écoulée pour y parvenir, en rencontrant les conseillers de Félix Tshisekedi et le groupe de travail de l'AGOA pour faire des progrès sur des repères économiques spécifiques, la lutte contre la corruption, le travail des enfants et les droits de l'homme. Avec cette réintégration, les experts américains en commerce sont impatients de fournir un compte rendu complet au groupe de travail de l'AGOA, pour soutenir le développement d'une stratégie nationale de l'AGOA et d'un plan d'action budgétaire, afin de soutenir les interventions et les activités de promotion des exportations», a fait savoir l'Ambassadeur américain.

Mike Hammer a, cependant, annoncé la création d'un site internet dénommé «Invest», avec l'appui de l'USAID. Ce site fera de sorte que les USA lancent les appels de financement de projet d'investissement en faveur des hommes et femmes d'affaires congolais. Les opérateurs économiques congolais pourront ainsi visiter ce site pour leurs projets d'affaires.

Il faut rappeler que c'est depuis le mois de décembre dernier que le gouvernement américain a accepté de réintégrer la République Démocratique du Congo dans la Loi sur la Croissance et opportunité en Afrique (AGOA), qui est un cadre pour un accès sans droits de douane au marché américain. Ramener la RDC dans l'AGOA après dix ans, était un objectif des Etats-Unis depuis la première visite du Président de la République, Félix Tshisekedi aux Etats-Unis en avril 2019.